Una red de desinformación busca desestabilizar a los países del Sahel

Un ecosistema de cuentas falsas en redes sociales desestabiliza el Sahel. La situación se remonta a finales de 2025, cuando perfiles fraudulentos en plataformas como TikTok, Facebook y X (antes Twitter) comenzaron a lanzar ataques contra los países de la Alianza de Estados del Sahel (AES) —Mali, Níger y Burkina Faso—. Su modus operandi es contundente: suplantan la identidad de medios de comunicación para desacreditar a los gobiernos militares de los países miembros de la AES y erosionar la confianza en las instituciones.

La situación adquiere especial relevancia para Canarias. El Sahel, región africana situada a apenas 400 kilómetros de las Islas, se ha consolidado como uno de los puntos estratégicos más importantes para el Archipiélago, principalmente por su vínculo con los flujos migratorios. Durante años, la región ha estado en constante ebullición, con profundos cambios sociales y políticos, lo que se ha traducido en un aumento de llegadas por la ruta atlántica - considerada la más letal del mundo -. Un escenario que se agrava si se tiene en cuenta que el Sahel concentra la mitad de las muertes por terrorismo a nivel mundial. La lectura es clara: en un territorio ya tensionado, cualquier cambio o intento de desestabilización intensifica la inestabilidad, con todas las implicaciones que esto conlleva para Canarias que, además, ha reforzado sus lazos en África Occidental, con ejemplos destacados en Senegal y Mauritania.

Entre estos perfiles fraudulentos destacan Scoop Africa, La Dépêche africaine y La Voix du Faso. Con claros ecos prorrusos, sus cuentas persiguen objetivos específicos: sembrar confusión entre la población, generar desconfianza hacia los gobiernos, provocar tensiones políticas y sociales, y debilitar la cooperación entre los tres países de la Alianza de Estados del Sahel. Todo esto ocurre en un contexto de reconfiguración política global, donde el Sahel se ha convertido en un escenario clave para el equilibrio geopolítico.

Una guerra de información

Esta guerra de información ha golpeado con especial dureza a Mali. El país africano es uno de los principales emisores de migración hacia Canarias, y los datos lo reflejan: según cifras de Frontex, entre el año 2023 y enero de 2026 llegaron a las Islas 27.575 personas procedentes de Mali, frente a 266 de Burkina Faso y solo 9 de Níger. En un ejemplo reciente, en octubre, una cuenta de X a nombre de Nikolai Piotr Melnikov, quien se presenta como "politólogo ruso, denunciante y periodista de investigación", afirmó que Rusia había pedido a sus ciudadanos abandonar Mali debido a un deterioro de la seguridad en Bamako, vinculado a la presencia de grupos islamistas. La publicación, escrita en ruso, utilizaba una imagen que suplantaba la identidad del medio estatal ruso Sputnik. La embajada rusa en Mali desmintió de inmediato la información. Este caso, publicado y analizado por Radio France Internationale, ejemplifica la difusión de bulos de este tipo que buscan desestabilizar la región.

Otro de los casos recientes documentados - compartido por el mismo medio de comunicación - que refleja los intentos de desestabilizar la Alianza de Estados del Sahel ocurrió el pasado 1 de marzo, con la difusión de un vídeo de noticias vespertino supuestamente emitido por la televisión estatal de Burkina Faso. En él, un presentador anunciaba que el jefe de la junta militar, Ibrahim Traoré, había decidido desplegar "dos batallones de infantería en Teherán para apoyar a Irán". El vídeo fue manipulado mediante inteligencia artificial. La cadena de televisión negó la información en su página oficial de Facebook, pero, a pesar de esto, el material se había compartido miles de veces en las diferentes redes sociales.

¿Cuál es el papel de Rusia?

La desinformación en la región recuerda a las tácticas de las operaciones de injerencia rusa observadas en África en los últimos años, que han actuado en ocasiones para contrarrestar los intereses de los países occidentales. Mientras Rusia refuerza su presencia en el continente - en algunos casos a través de bulos y desinformación -, grandes potencias con historial en el Sahel, como Francia y Reino Unido, han sido progresivamente desplazadas de sus antiguas áreas de influencia.

Sin embargo, muchos de los bulos difundidos en la región también han tenido un carácter antiruso. A principios de febrero se viralizó un falso anuncio sobre la supuesta venta de una central eléctrica burkinesa a Rusia, y poco después circuló un comunicado de una agencia de noticias rusa que aseguraba, de manera falsa, que Burkina Faso había aceptado participar en ensayos clínicos de una vacuna rusa que supuestamente solo se había probado en conejos salvajes en laboratorio.

El objetivo de Rusia, en este sentido, es evidente: asegurar el acceso a recursos naturales —como minerales estratégicos y sectores energéticos— a cambio de cooperación militar y de defensa, lo que le permite competir no solo con Occidente, sino también consolidar su presencia en los propios mercados africanos, donde se definen importantes intereses geopolíticos. En el caso de Mali, el interés es especialmente relevante si se tiene en cuenta que el país es uno de los mayores productores de oro de África, principal motor de su economía y su principal producto de exportación. Solo en 2023, la producción alcanzó los 66,5 toneladas, situando al país entre los principales actores mineros del continente.

Un socio alternativo

Rusia ya ha logrado consolidar su estrategia para reforzar su imagen como socio alternativo en África, proyectándose como un actor dispuesto a ofrecer apoyo sin las condiciones políticas que habitualmente exigen los países occidentales. En este contexto, distintos análisis señalan que Moscú ha impulsado campañas informativas y narrativas favorables a su presencia en el Sahel, especialmente en Mali, Burkina Faso y Níger, lo que coincide con periodos de fuerte inestabilidad política y la sucesión de golpes militares en la región. Esta estrategia ha ido acompañada de un acercamiento directo a las juntas militares surgidas tras estos cambios de poder, a las que Rusia ofrece cooperación en materia de seguridad, formación y apoyo logístico.

El uso de la inteligencia artificial

En este escenario, la inteligencia artificial se ha convertido en un instrumento clave para amplificar la desinformación en África. Su uso permite generar y difundir bulos de manera más rápida y sofisticada, en un continente donde los medios de comunicación enfrentan limitaciones de financiación, los sistemas democráticos son frágiles y la ciudadanía desconfía de periodistas e instituciones. Estos factores crean un terreno propicio para operaciones de manipulación que, en muchos casos, buscan influir en la percepción pública en contra de los intereses occidentales.

El Sahel enfrenta ahora un desafío creciente debido a la desinformación, ya que los actores que la impulsan recurren cada vez más a herramientas digitales para difundir contenidos falsos. La inteligencia artificial permite crear vídeos manipulados con narraciones en Bambara, la lengua oficial de Mali, así como en otros idiomas nacionales, ampliando su alcance. Este tipo de contenidos afecta especialmente a los jóvenes, que se convierten en uno de los principales públicos de estas campañas de manipulación.

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Es precisamente este sector de la población el que con mayor frecuencia arriesga su vida al emprender peligrosas travesías en cayucos o pateras con destino a Europa. El caso de Canarias es especialmente revelador. La mayoría de las personas que emprenden este viaje son jóvenes adultos, generalmente entre los 20 y los 35 años, lo que coincide con patrones migratorios observados en otras rutas similares desde África hacia Europa.