Trump insiste en que la OTAN se ha convertido en un socio "debilitado y "extremadamente poco de fiar"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reanudado este sábado sus ataques contra los Estados miembro de la OTAN y ha puesto por enésima vez en duda la fiabilidad de la alianza atlántica, a la que lleva días acusando de quedarse de brazos cruzados durante la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán.

Trump ha aprovechado un error cometido por el diario 'The New York Times' a la hora de escribir el nombre de la Organización para el Tratado del Atlántico Norte en su edición impresa (donde aparece como "Organización para el Tratado de América del Norte", una errata que el medio estadounidense ha asumido antes de anunciar la publicación de una corrección) para describir a un "socio gravemente debilitado y extremadamente poco de fiar".

"Un error muy interesante", ha considerado Trump, antes de poner en tela de juicio los estándares educativos y de contratación "que parecen haberse desplomado" dentro del medio, del que es acérrimo enemigo desde tiempos de su primer mandato por las críticas a su figura o, como ha descrito Trump este sábado, "los constantes ataques en forma de noticias falsas contra vuestro presidente favorito: yo".

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Todo ello después de que el mandatario norteamericano haya vuelto a dedicar una andanada de ataques a los aliados por no sumarse a la ofensiva contra Irán, por no hablar de que lleva años denunciando que su país está siendo "estafado" por un grupo de países que no contribuye lo que considera justo a sus presupuestos de defensa; un acoso que ha culminado con palabras mayores al amenazar sobre la posibilidad de abandonar la organización que Estados Unidos fundó en 1949 para poner en pie un bloque militar ante la Unión Soviética.