Sánchez, vestido con la camiseta de la selección nacional de fútbol, presume de los 22 millones de cotizantes a la Seguridad Social

"Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en la Seguridad Social. Sois quienes levantáis, empujáis y construís este país. Un equipo que está haciendo historia. ¡22 millones de empleos!"

De esta manera ha presumido el presidente del Gobierno de la cifra que se da a conocer este lunes. Lo ha hecho a través de la red social X en un vídeo en el que aparece vestido con la camiseta de la selección española de fútbol con el número 22 y la siguiente frase sobreimpresionada: "22 millones de empleos".

El mensaje de Pedro Sánchez se publicó a las 8:22 horas, después de que casi una hora antes publicase un mensaje críptico en el que solo decía: "22". Los datos de paro y de afiliados a la Seguridad Social que ofrecen, respectivamente, el Ministerio de Trabajo y el de Inclusión y Seguridad Social, se dan a conocer siempre a las 9:00 horas del segundo día laborable de cada mes.

El presidente del Gobierno ha vuelto a enlazar en este mensaje el patriotismo con las políticas del Gobierno de coalición, como viene haciendo desde que enarboló el No a la guerra, después de que Estados Unidos e Israel comenzaran a atacar a Irán hace ya más de un mes. Desde entonces, defiende la "soberanía nacional" y el "orgullo de ser español" por mantener una postura firme y diferenciada de parte de Europa y del mundo occidental y como contraposición también a las posturas del PP y de Vox, que apoyaron en ataque sobre todo en el primer momento.

Así lo ha hecho Pedro Sánchez en el último Pleno del Congreso, cuando compareció para explicar la posición de España ante la guerra, o también en distintos actos de partido en la campaña electoral de Castilla y León.

Tras el mensaje del presidente en las redes sociales, distintos ministros del Gobierno han reiterado el mensaje del jefe del Ejecutivo.

3,4 millones de afiliados desde 2018

Los positivos datos que ha dado a conocer el Gobierno tras el mensaje de Sánchez detallan que el número de afiliados a la Seguridad Social ha aumentado en casi 3,4 millones desde 2018. Y que el ritmo de creación de empleo se ha acelerado en marzo: los afiliados han crecido en más de medio millón en el último año.

"La creación de empleo de España supuso en 2025 la mitad de la de la Unión Europea y la Comisión Europea estima que España seguirá creando empleo a un ritmo similar en 2026", continúa.

Esta información destaca que el empleo femenino marca un máximo histórico con casi 10,4 millones de mujeres afiliadas a la Seguridad Social, 1,8 millones más que en 2018, cuando Pedro Sánchez tomó las riendas del Gobierno. El Ejecutivo también presume de que hay cinco millones de trabajadores con contratos indefinidos más que en 2018. Y de que la tasa de temporalidad desde la reforma laboral de 2021 ha caído 13 puntos porcentuales.

Por último, el Gobierno destaca que en España hay más de tres millones de jóvenes afiliados a la Seguridad Social, lo que representa un 40% más que los que había hace ocho años. Desde la reforma laboral, la tasa de temporalidad entre los jóvenes se ha reducido en 30 puntos porcentuales, más del doble que la del total de afiliados.

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El PP afea la propaganda

Desde el Partido Popular, Alberto Nadal tachó de "propaganda" las palabras del jefe del Ejecutivo y denunció que "en España no hay 22 millones de afiliados, hay 21,86 millones. Los 22 millones de Sánchez llegan después de tratar estadísticamente la serie eliminando el efecto cadario". Es más, según el dirigente del PP, "que haya más afiliados en España es una buena noticia, pero lo de la camiseta es un exceso teniendo en cuenta que al no crecer la productividad, la inflación y los impuestos se están comiendo el poder adquisitivo de los españoles de los españoles".