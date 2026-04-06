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Sánchez, vestido de la selección nacional de fútbol, presume de los 22 millones de cotizantes a la Seguridad Social

Sánchez 22 millones cotizantes

Sánchez 22 millones cotizantes / Redacción

May Mariño

"Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en la Seguridad Social. Sois quienes levantáis, empujáis y construis este país. Un equipo que está haciendo historia. ¡22 millones de empleos!"

De esta manera ha presumido el presidente del Gobierno de la cifra que se da a conocer este lunes. Lo ha hecho a través de la red social X en un vídeo en el que aparece vestido con la camiseta de la selección española de fúbtol.

El mensaje de Pedro Sánchez se publicó a las 8.22 horas, después de que casi una hora antes publicase un mensaje críptico en el que solo decía: "22". Por costumbre, los datos de paro y de afiliados a la Seguridad Social que ofrecen, respectivamente, el Ministerio de Trabajo y el de Inclusión y Seguridad Social, se dan a conocer a las 9.00 horas del segundo día laborable de cada mes.

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El presidente del Gobierno vuelve a enlazar el patriotismo con las políticas del Gobierno, como viene haciendo desde que enarboló el No a la guerra, después de que Estados Unidos e Israel comenzaran a atacar a Irán hace ya más de un mes. Desde entonces, defiende la "soberanía nacional" para mantener una postura firme y diferenciada de parte de Europa y del mundo occidental y como contraposición también al PP y a Vox.

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