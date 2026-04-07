El coste de las elecciones andaluzas: 12 millones para los partidos y 5,3 para el sistema de recuento de votos

Queda poco más de un mes para el inicio oficial de la campaña electoral en Andalucía el próximo 1 de mayo. Las administraciones y los partidos políticos ultiman contratos y expedientes necesarios para garantizar la participación de 6,8 millones de electores, de los cuales 302.000 viven fuera de Andalucía. El coste aproximado de este proceso electoral superará los 26 millones de euros entre los gastos ejecutados por los partidos políticos, los contratos que lleve a cabo la Junta de Andalucía y todo personal necesario para hacer posible el proceso, entre ellos los miembros de las distintas mesas electorales.

La Junta de Andalucía hizo en agosto de 2025, con meses de antelación, su estimación del gasto en personal y expedientes de contratación que tendría que preparar para los comicios. Este fue el punto de partida de las estimaciones incluidas en el presupuesto electoral. En total, se preveían unos 7 millones en gastos de personal, de los cuales 2,2 se dedican a las compensaciones a los miembros de las mesas electorales y otros 7 millones de euros para tres grandes contratos imprescindibles para el desarrollo de los comicios.

El mayor de estos expedientes se ha adjudicado esta misma semana. La recogida y difusión resultados elecciones al Parlamento de Andalucía costarán finalmente 5,3 millones de euros y será de nuevo Indra Soluciones Tecnológicas de la Información la responsable de ejecutar y coordinar todo el proceso. El segundo gran contrato se corresponde con el suministro, difusión y reparto de todas las papeletas, adjudicado a la empresa Pharma Prospect por un importe de un millón de euros. El tercer expediente abarca la campaña institucional de la Junta de Andalucía para incentivar la participación por un importe de 126.125 euros recientemente contratada. Los tres grandes contratos están por tanto todos en marcha y se han cumplido las previsiones.

Gastos por partidos políticos

El otro gran volumen de recursos que se destina a las elecciones autonómicas es el gasto electoral del que disponen los partidos políticos y que se reparte en función del resultado electoral de los últimos comicios y del número de electores. Dado que el censo ha crecido en 170.000 personas respecto a las elecciones de 2022, el dinero disponible es superior y asciende en esta ocasión a 12 millones de euros. La mitad de este dinero se destina al gasto electoral propiamente dicho, siguiendo los límites establecidos por la legislación (campañas, actos, etc) con un máximo por partido que en 2026 se sitúa en los 4,3 millones de euros.

Es en este punto donde más se nota la diferencia dado el abultado resultado electoral de los comicios de 2022, con la mayoría absoluta del PP. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ya ha publicado los parámetros para el reparto del dinero este 2025. Por cada escaño obtenido se entregan 25.684,01 euros y por voto conseguido por cada candidatura que haya obtenido, al menos, un escaño, 0,9479 euros. Además, en función del porcentaje de voto corresponde un dinero por elector pare el reparto de papeletas.

De acuerdo con los criterios publicados en el BOJA la candidatura de Juanma Moreno dispone de 5,5 millones de euros de los cuales 3 millones se corresponden con gastos electorales (y, por tanto, están afectados por el límite que fija la ley electoral) y el resto están reservados para el envío de comunicaciones a domicilio, que no está afectado por ese límite.

Le sigue el PSOE andaluz que dispone de 3,2 millones de euros, de los cuales 1,6 están afectados por el techo de gasto y el resto están reservados para envíos de comunicaciones y papeletas a los domicilios. Vox cuenta con 1,9 (de los cuales 1,1 son para el envío de papeletas) ; Por Andalucía con 1,2 millones en total y Adelante Andalucía, con sólo dos diputados, tiene 211.525 euros.