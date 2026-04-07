Encuesta CIS Andalucía: Juanma Moreno es el único líder que aprueba y María Jesús Montero cae a la cuarta posición

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, es el líder andaluz mejor valorado y el único que aprueba, mientras que la aspirante del PSOE, la exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero, queda relegada al cuarto lugar y se ve superada por los candidatos de las otras dos fuerzas de izquierda, Por Andalucía y Adelante Andalucía. Solo el cartel electoral de Vox saca peor nota que Montero, según una encuesta publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a poco más de un mes para las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

El estudio 'Actitudes y demandas de los andaluces tras las inundaciones', realizado del 12 al 26 de marzo a partir de 6.016 entrevistas, refleja que Moreno es el preferido como presidente de la Junta (40,9%), a gran distancia de Montero (17,5%) y de los candidatos de Por Andalucía, Antonio Maíllo (5,6%), y de Adelante Andalucía, José Antonio García (5,5%). El desglose de estos resultados por partidos muestra que solo la mitad de los votantes socialistas quieren a Montero como presidenta, mientras que el 14% prefieren a Moreno.

A la hora de valorar a cada dirigente, Moreno es el único que aprueba, con una nota de 5,87, y José Antonio García es el segundo líder andaluz mejor valorado (4,82) y Antonio Maíllo, el tercero (4,73), en un ranking en el que Montero obtiene un 3,93, y el aspirante de Vox, Manuel Gavira, se queda a poca distancia de Montero (3,32). Unos resultados que muestran cómo la polémica por los cribados del cáncer de mama no pasa factura al PP en su gestión en la Junta andaluza.

La gestión de Moreno y de Sánchez

De hecho, el sondeo concluye que la gestión de Moreno al frente de la Junta está muy bien valorada por los andaluces, pues recibe una puntuación media de 5,79. El 40,2% considera que la gestión en su conjunto que ha realizado en los últimos cuatro años el Gobierno andaluz ha sido "muy buena o buena"; el 32,9% dice que "regular", y un 25,8% cree que la gestión ha sido "mala o muy mala". Además, sobre las cualidades que debe tener un presidente andaluz para gobernar, el 46,4% cree que el dirigente del PP cuenta con "capacidad de gestión y competencia para ello", porcentaje que baja al 23,7% en el caso de Montero.

En cuanto a la gestión del Gobierno central, el resultado es diametralmente opuesto: un 23,3% de los andaluces afirman que ha sido "muy buena o buena"; un 26,1% la considera "regular" y un 49,6% la tacha de "mala o muy mala". De cara a las elecciones autonómicas, el 65% de los entrevistados aseguran que a la hora de votar, lo hará pensando en los temas propios de Andalucía, frente a un 27,5% que lo hará pensando en cuestiones de ámbito nacional.

Los problemas de Andalucía

Aunque los cribados del cáncer de mama no afecta a las expectativas de Moreno, el 40,7% de los andaluces señalan la gestión de la sanidad pública como el problema que más les afecta personalmente, seguido a enorme distancia de la vivienda (17,2%). En cambio, la crisis habitacional sí es el problema que más afecta personalmente a los jóvenes de entre 18 y 24 años, y así lo apunta un 32,6% de entrevistados de esta franja de edad.

Sobre el asunto principal del estudio, un 48,4% de los andaluces consideran que la coordinación entre los ayuntamientos, la Junta de Andalucía y el Gobierno central fue "muy o bastante adecuada" frente a las inundaciones que azotaron la comunidad este invierno, mientras que para un 43,2% fue "poco o nada adecuada". El 26,6% reconoce que se ha visto "muy o bastante afectado" por el tren de borrascas, frente al 71,8% que asegura que le han afectado "poco o nada".

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El 66,3% de los andaluces creen que el número o la intensidad de estas inundaciones están relacionados con el cambio climático, mientras que un 21,6% lo desvincula de este fenómeno y lo califica de "hecho aislado". Además, el 60,8 % de los encuestados denuncian que Andalucía está "poco o nada preparada" para hacer frente a este tipo de temporales, mientras que un 32% afirma que está "muy o bastante preparada".