Casa Real
Juan Carlos I recibirá un premio por su autobiografía en Francia
El rey emérito ofrece en su libro "una reflexión personal sobre su vida, con el fin de transmitir y narrar una trayectoria política e histórica"
EFE
El rey emérito Juan Carlos I recibirá este sábado en París un premio por su libro 'Reconciliación', durante la Jornada del Libro Político que se celebrará en la Asamblea Nacional, informaron este martes los organizadores.
Juan Carlos I ofrece en su libro "una reflexión personal sobre su vida, con el fin de transmitir y narrar una trayectoria política e histórica", manifestó en un comunicado la Lire la société (Leer la Sociedad), que organiza el premio Político del Año desde 1991 junto a la Asamblea Nacional francesa.
Esta autobiografía fue publicada el pasado noviembre por la editorial francesa Stock (Planeta editó el libro en español) y está escrita en colaboración con la escritora francesa Laurence Debray.
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