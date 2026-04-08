Consejo de Ministros
El Gobierno aprobará en mayo la ley que prohíbe el uso de las redes sociales a los menores de 16 años
Protegerá a las víctimas de delitos frente a las series de 'true crimen'
Restringirá el uso de la IA para fines comerciales y la cesión de imágenes de los usuarios
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el próximo mes de mayo el proyecto de ley que prohibirá el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales y limitará el uso de la inteligencia artificial (IA) con fines comerciales. Así lo ha anunciado el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso.
Se trata del proyecto de Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que elevará a 16 años la edad para acceder a las redes sociales y protegerá a las víctimas frente al auge del llamado true crime (series televisivas sobre crímenes reales).
"Quiero anunciarles que una vez que recibamos los informes preceptivos, en el mes de mayo, vamos a aprobar en Consejo de Ministros y vamos a remitir al Parlamento el proyecto de Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que adapta una normativa que hoy está caduca, la ley vigente desde el año 1982", ha avanzado el ministro este miércoles.
La norma elevará de los actuales 14 a los 16 años la edad para prestar consentimiento para estar en redes sociales; o la prohibición del uso de la inteligencia artificial con fines publicitarios o comerciales utilizando la voz o la imagen de cualquier persona que no lo haya autorizado.
Además, Bolaños ha explicado que la norma pretende también proteger a las víctimas de delitos frente a los denominados true crimes, unas series, ha afirmado, "que florecen en el panorama televisivo" para que "los autores de esos crímenes no puedan lucrarse con este delito".
El proyecto de ley "delimita perfectamente" el consentimiento para ceder nuestra imagen en redes sociales de forma que la imagen de las personas que se cuelgue en una red no podrá ser reproducida en otras o por terceros sin permiso expreso del que hizo pública la imagen.
Suscríbete para seguir leyendo
- Zorita decreta tres días de luto por la muerte de dos vecinos en el accidente de tráfico en Cáceres
- Estefany Ávila, hondureña de 31 años, reabre el histórico bar de la calle Clavellina en Cáceres tras una década en España
- Suspendidas las carreras del Día de la Luz de Arroyo por primera vez por diversos problemas técnicos que no garantizan la seguridad
- Cáceres: se venden dulces artesanos y... desayuno como regalo para quedar de lujo
- Papa Johns sitúa a Cáceres en su mapa de expansión y creará empleo con la apertura de nuevos establecimientos
- La despedida más triste a Merche en Cáceres: 'Era un referente para todas las mujeres de la ciudad
- Plato del día a 8,90 y el mejor rabo de toro en la puerta de Cáceres que te conduce a Mérida
- El edificio de la calle Maluquer de Cáceres empieza a demolerse este martes: no se podrá aparcar entre el 7 y el 16 de abril