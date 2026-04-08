Los 15.000 votos "decisivos" para Juanma Moreno el 17M en Andalucía: "Podemos pasar de la mayoría absoluta a 52 diputados"

El PP ganó las elecciones con mayoría absoluta en 2022 con 1.589.272 votos, un 43% de los electores, que le permitió lograr 58 diputados. Ahora, a poco más de un mes de la convocatoria electoral, el presidente andaluz, Juanma Moreno, aspira a mantener un volumen de votos similar (en torno a 1,5 millones) pero sin que esto garantice en ningún caso que pueda repetir un resultado que le permita gobernar en solitario. Dos circunstancias son claves para esto. En primer lugar, que el censo ha crecido en un 3%, hay 170.000 personas más con posibilidad de introducir una papeleta en las urnas el próximo 17 de mayo lo que puede condicionar el reparto si se mantiene el mismo porcentaje de participación. En segundo lugar, hay una gran incertidumbre en torno al reparto del último diputado en varias provincias en función de la Ley D'hont.

"Una mayoría absoluta es muy difícil. Creemos que vamos a ganar en las ocho provincias y que vamos a obtener en torno a 1,5 millones de votos. Pero hay 15.000 votos que en función de cómo se produzcan en cada una de las provincias y como se repartan los retos pueden marcar la diferencia para llegar a 57 diputados (una mayoría absoluta amplia) o quedarnos en 52 (un resultado que obligaría a pactar con Vox)", explicó el presidente andaluz, Juanma Moreno durante una entrevista en el Programa de Ana Rosa en Telecinco.

Moreno se refería así a la aplicación de la Ley D'hont en cuanto al reparto del último diputado en cada provincia. En 2022, estos restos favorecieron la amplia mayoría absoluta del PP. Ahora, en 2026 el crecimiento de Vox en algunas provincias puede condicionar este reparto de diputados, según subraya el PP andaluz que, públicamente, reduce las posibilidades de que esta afección al reparto se produzca por un aumento del voto del PSOE o por una mayor movilización de la izquierda por la coalición suscrita entre Podemos, IU y Sumar. De hecho, Juanma Moreno, incidió en Telecinco en no estar "preocupado" por esta coalición y en subrayar que la capacidad de captar nuevos votantes de María Jesús Montero está centrada en el ámbito de la izquierda y no en un espacio más centrado del espacio electoral.

Este dato de 15.000 sufragios, en cualquier caso, refuerza una estrategia de llamada al voto útil que está centrando el arranque de campaña de Juanma Moreno. El PP andaluz está buscando mantener el voto del espacio más centrado del electorado que le dio la mayoría absoluta en 2026, evitar la movilización de una parte del PSOE y atraer a votantes de centro izquierda o incluso de Vox que prefieran un marco de estabilidad a un planteamiento de acuerdos y negociaciones con la extrema derecha.

Más electores

El censo electoral es un factor que también será determinante en estos cálculos. De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística en 2026 están llamados a votar en las elecciones autonómicas 6.812.861 electores de los cuales 302.005 viven fuera de la comunidad autónoma. Esto supone un crecimiento de 170.958 personas respecto a la convocatoria de hace cuatro años, un 3% más.

Pero la clave es el reparto de este crecimiento por circunscripciones que puede provocar desajustes en el reparto de diputados si se mantiene el mismo porcentaje de participación de hace cuatro años. Destaca en este sentido la provincia de Almería. Es dónde se ha producido un mayor volumen de incremento del censo con 44.000 posibles votantes más. Esto supone un incremento de un 9,45% en una provincia en la que el PP aspira a mantener su mayoría de seis diputados y donde PSOE y Vox se disputan la segunda plaza. Es una de las provincias donde un movimiento mínimo de votos puede situar a la formación de Abascal en segunda posición en diputados.

La segunda gran provincia con un movimiento en el número de electores de Granada que ha experimentado un crecimiento del 7,4%. Hay 760.739 personas llamadas a votar el 17M para participar en el reparto de los doce diputados en juego. En tercer lugar está Málaga, con un 5% de incremento en el censo. Y a partir de ahí el resto de provincias que en términos generales se mantienen en la media.