IRÁN
España reabrirá de forma inmediata su embajada en Teherán, cerrada en marzo por la guerra
El ministro Albares ordena el retorno del embajador español a Teherán, tras el cierre temporal de la embajada a causa de los bombardeos
Agencias
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha dado instrucciones para que el embajador de España en Teherán, Antonio Sánchez-Benedito, regrese a la capital iraní y reabra la embajada, que fue cerrada temporalmente el 7 de marzo por los bombardeos de EE.UU. e Israel, que empezaron el 28 de febrero.
Albares, en declaraciones a los periodistas antes de comparecer en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, ha explicado que toma esta decisión ante el paréntesis de dos semanas de alto el fuego que han acordado Estados Unidos e Irán y con el fin de que "desde todos los vectores" impulsen ese esfuerzo por la paz.
"Son dos semanas que tenemos por delante en las que esperemos que todos apuesten por la negociación, como hace España desde el primer día", ha dicho el ministro.
En estos momentos, hay unos 130 nacionales que han decidido permanecer en el país, informa EFE.
Irán, Israel y Estados Unidos aceptaron este lunes un alto el fuego de dos semanas para negociar el final de un conflicto que comenzó el 28 de febrero con los bombardeos israeloestadounidendes.
Sin embargo, los bombardeos de Israel contra el Líbano amenazan el cese de las hostilidades.
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