Visita del presidente
Pedro Sánchez se pasa por un día a los videojuegos y se divierte con el 'Mario Kart'
El Presidente del Gobierno acudió al OXO Museo para ensalzar el sector del videojuego español
Xavi Espinosa
La vida de Pedro Sánchez es, cuanto menos, inesperada. El líder del PSOE se reunió con representantes de la indústria del videojuego en el Museo de Madrid 'OXO'.
Una visita especial, para reivindicar la fuerza del séctor en el país. El Presidente estuvo probando distintos juegos y máquinas, tanto modernos como 'retro', y realidad virtual. El museo agradeció la visita y le dio valor a Sánchez por 'escuchar' y 'dar visibilidad' a la indústria.
"España es ya una potencia mundial en este sector: contamos con más de 815 estudios y 11.000 profesionales que desarrollan un talento reconocido en todo el mundo. Desde el Gobierno, vamos a seguir impulsando esta industria estratégica para que España consolide su posición de liderazgo", decía Sánchez en un tuit.
Una visita especial
Por parte del museo, "gracias @sanchezcastejon por dar valor a nuestro proyecto y escuchar a la industria y sus necesidades para seguir avanzando. Porque el videojuego es industria, arte y cultura. Os esperamos a todos en OXO", respondían.
OXO Museo del Videojuego es un espacio cultural interactivo dedicado a la historia y evolución del ocio digital, con sedes en Málaga y Madrid. El museo destaca por ser altamente interactivo, permitiendo a los visitantes jugar con consolas de todas las épocas, desde máquinas arcade clásicas hasta las últimas tecnologías de realidad virtual.
Por parte de Sánchez, la agenda de Pedro Sánchez para los próximos días está marcada por un importante viaje internacional a China, que se desarrollará del 11 al 15 de abril de 2026.
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