Condena histórica del Supremo
La Fiscalía detecta que el Supremo vulneró cinco derechos fundamentales del fiscal general y pide al TC que anule su condena
La fiscal general ya adelantó el pasado mes de marzo que el Ministerio Público se uniría a la iniciativa de García Ortiz contra su inhabilitación por filtrar datos reservados de la pareja de Ayuso
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ya lo anunció hoy hace justo un mes, pero es ahora cuando la Fiscalía ha formalizado su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la histórica condena al que fue su antecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz. Según confirman fuentes de esta institución, se argumenta la vulneración de hasta cinco derechos fundamentales durante el proceso en el Tribunal Supremo y por ello reclama que se anule la inhabilitación a la que fue condenado.
Con ello la fiscalía se une a la iniciativa del propio García Ortiz, que recurre ante el órgano de garantías defendido por la Abogacía del Estado, contra su condena a una inhabilitación por dos años para ejercer como jefe de los fiscales españoles por filtrar datos reservados de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el marco de un procedimiento por fraude fiscal por el que el empresario aún debe ser juzgado.
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