European Pulse Forum
Directo | Sánchez clausura en Barcelona un debate que reúne a políticos y empresarios para abordar el futuro de Europa
El jefe del Ejecutivo expondrá unas "observaciones finales", según informaron miembros de la organización
Servimedia
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausurará este viernes el European Pulse Forum en Barcelona, un debate que reunirá a políticos y empresarios para discutir sobre el futuro de Europa.
El jefe del Ejecutivo expondrá unas "observaciones finales", según informaron miembros de la organización a Servimedia, sobre los temas más acuciantes que están dando forma al futuro de Europa, como la energía, la movilidad, la seguridad y la defensa, la inversión y la innovación, la vivienda y el comercio.
El Foro, organizado por el periódico digital POLITICO & beBartlet en CosmoCaixa Barcelona,' tiene como objtivo acercar la conversación institucional europea a las preocupaciones ciudadanas y, para ello, tomará como base una encuesta paneuropea elaborada en seis Estados miembros que representan cerca de dos tercios de la población de la Unión Europea.
Reúne a más de 40 ponentes de perfil europeo e internacional entre los que figuran la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera; el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz; el ex primer ministro italiano Enrico Letta; la secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat; el embajador de la misión de Ucrania ante la UE, Vsevolod Chentsov, además del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
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