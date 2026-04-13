Encuesta CIS: El PSOE sería el partido más votado en Castilla y León en unas elecciones generales

Pocos minutos después de conocerse el pacto entre PP y Vox que devolverá a los populares la presidencia de las Cortes de Castilla y León, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado una encuesta según la cual el PSOE sería el partido más votado en la comunidad si hoy se celebraran elecciones generales con un 30,1% de los votos, seguido del PP, con el 23% de los sufragios. Vox se quedaría con el 10,9% de las papeletas y Sumar, con el 3,8%. Hace apenas un mes, los populares de Alfonso Fernández Mañueco ganaron las autonómicas con el 35,47% de los apoyos y cinco puntos de ventaja sobre los socialistas, que obtuvieron el 30,74%.

El barómetro postelectoral de lasautonómicas de Castilla y León, elaborado del 30 de marzo al 1 de abril a través de 2.000 entrevistas, refleja que Se Acabó La Fiesta (SALF), el partido de Alvise Pérez, sería la quinta opción preferida entre los ciudadanos de la comunidad, con un 1,3%, mientras que Podemos solo es citado por un 0,9% de los encuestados. Con todo, el 14,2% de los ciudadanos afirman que aún no tienen decidido su voto para unas hipotéticas elecciones generales.

Votos muy decididos

Volviendo a los comicios autonómicos del pasado 15 de marzo, la vivienda, la inmigración y la despoblación fueron los temas más citados por los encuestados como protagonistas durante la campaña. No obstante, uno de cada tres encuestados no señala ningún tema concreto y un 5,3% consideró que no hubo ninguno relevante, lo que eleva al 37,6% el porcentaje de ciudadanos que no identificó contenidos claros de campaña.

Sobre el seguimiento de la campaña, el CIS concluye que el 20,2% de los encuestados la siguió con mucho interés; un 33,4% con bastante interés y, en el lado contrario, un 29,6% mostró poco interés y un 12,5%, ninguno. Respecto al momento de decidir el voto, casi la mitad de los encuestados (46,4%) asegura que ya tenía decidida su papeleta antes de la campaña electoral; mientras que un 27,2% la decidió durante la campaña, y de ellos un 6% lo hizo el mismo día de las elecciones. Solo uno de cada diez electores que acudieron a las urnas cambiaron su decisión de voto durante la campaña, mientras que el 94,8% elegiría la misma papeleta ahora que se conocen los resultados electorales.

Sondeos y redes sociales

Respecto a los sondeos preelectorales, el 84,9% de los encuestados asegura que estos influyeron poco o nada a la hora de decidir su voto y solo un 14,9% afirmó haberlos tenido en cuenta de cara a depositar su voto en la urna. En cuanto al seguimiento de la campaña y la jornada electoral, el 55,7% de los encuestados afirma hacerlo a través de los medios de comunicación, seguido muy de cerca por las redes sociales (50,7%).

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Finalmente, preguntados por si alguna vez han enviado o reenviado a través de sus redes sociales un mensaje de algún partido o candidato, el 87,4% de los encuestados dijo que no, frente a un 12,5% que sí lo hizo.