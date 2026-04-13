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Mesa del Legislativo

El PP pacta con Vox y recupera la presidencia de las Cortes de Castilla y León

Ambos partidos han enviado un breve comunicado en el que detallan que se trata de un acuerdo "firme y duradero"

Alfonso Fernández Mañueco.

Alfonso Fernández Mañueco. / José Luis Roca

EFE

Valladolid

Un procurador del PP presidirá las Cortes de Castilla y León durante toda la legislatura que comienza mañana tras pactar con Vox un reparto de la Mesa del Legislativo y a expensas del posterior pacto sobre la gobernabilidad de la Comunidad.

Ambos partidos han enviado un breve comunicado en el que detallan que se trata de un acuerdo "firme y duradero", que prevé que el PP presidirá las Cortes tras siete años sin hacerlo, mientras que Vox ocupará la Vicepresidencia Primera, al contrario de lo que ocurrió hace cuatro años, cuando el leonés Carlos Pollán (Vox) fue elegido presidente. 

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