PP y Vox vuelven a reunirse para avanzar en un acuerdo de gobierno en Extremadura

Los equipos negociadores del PP y Vox mantienen este viernes una nueva reunión de alto nivel en Mérida con el objetivo de avanzar en un acuerdo que permita la investidura de la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, y evite así un nuevo bloqueo político en la comunidad. Según ha podido saber El Periódico de Extremadura, la cita se estaría desarrollando desde las nueve de la mañana en la Asamblea regional.

El encuentro se enmarca en los contactos que ambas formaciones vienen manteniendo en las últimas semanas para tratar de cerrar un pacto de gobierno antes de que expire el plazo legal, el próximo 3 de mayo. Las conversaciones, según han trasladado desde los partidos, han cobrado más intensidad en los últimos días.

Vox, por su parte, no ha confirmado oficialmente quién ha acudido al encuentro, aunque su secretario general, Ignacio Garriga, ha manifestado este viernes en una entrevista en RNE que las negociaciones sobre los gobiernos autonómicos avanzan "a mayor velocidad", al tiempo que ha expresado su confianza en que los acuerdos puedan cerrarse pronto.

La última reunión entre PP y Vox se celebró el pasado 25 de marzo, antes de Semana Santa, y supuso además una imagen inédita hasta entonces en la negociación, ya que por primera vez ambos partidos comparecieron ante los medios, a las puertas del Parlamento extremeño, para dar cuenta del estado de las conversaciones.

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Tras aquel encuentro, las dos formaciones coincidieron en trasladar un mensaje de prudente optimismo. El balance fue el de progresos en el llamado acuerdo programático, aunque sin que llegara todavía a cerrarse un pacto de gobierno. Desde entonces, los contactos han continuado, en un contexto en el que tanto populares como Vox han insistido públicamente en su voluntad de alcanzar un entendimiento.