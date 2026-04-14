La expresidenta de Adif arremete contra el informe de Hacienda que señaló irregularidades en los contratos que implican a Cerdán

La defensa de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, investigada en la parte de la trama Koldo que aún se instruye en la Audiencia Nacional, ha presentado un contundente escrito de alegaciones para combatir las tesis que el pasado marzo presentó la Intervención General del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, en relación con los contratos de obra sospechosos de haber dado lugar al cobro de comisiones. Esta parte de la investigación afecta al que fuera número 3 del PSOE Santos Cerdán.

Concretamente, Hacienda apunta a tres contratos adjudicados a Acciona Construcción, S.A., bien en UTE con Ferrovial Agroman, S.A. o individualmente, en los que se dan "una serie de notas comunes" como son los incrementos en el precio final de la obra o la relevancia dada a juicios de valor para determinar las adjudicaciones. Dos de ellos son contratos para la red ferroviaria murciana y el otro en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) realizados durante la etapa de Pardo de Vera al frente del organismo público.

A juicio de la defensa de la expresidenta de Adif, que ejerce el abogado Gonzalo Rodríguez-Mourullo, el informe de la IGAE no incluya una motivación técnica suficiente que identifique con precisión el error material o la infracción normativa que se pretende imputar a su cliente. Por contra, se limita a "formular hipótesis interpretativas o valoraciones retrospectivas que no se apoyan en la identificación de errores técnicos concretos ni en la aportación de análisis técnico alternativo alguno".

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha manifestado que quiere "justicia" en la comisión de investigación de la adjudicación de obras públicas del Gobierno Foral que se celebra en el Parlamento foral en la que se ha acogido a su derecho a no declarar. Cerdán ha comenzado indicando a la Cámara que se quería acoger a su derecho a no declarar tal como le permite la Constitución española y la ley de enjuicimiamiento criminal al estar investigado en la causa especial 20775/2020-2 de la que cual se desglosó en fecha 31 de octubre de 2025, una parte declarada secreta. EFE/ Jesús Diges. Añade texto y foto, amplía texto principal / Jesús Diges / EFE

A juicio de la defensa de Pardo de Vera, para sostener jurídicamente una imputación de manipulación, predeterminación o sesgo en la fase de valoración de las ofertas, resulta imprescindible que el informe identifique y aporte, para cada uno de los contratos, "la fecha del informe técnico y la constancia de su cierre, la fecha y hora de apertura de la oferta económica, la fórmula exacta de valoración del precio, el umbral técnico, el cálculo de anormalidad, las ofertas excluidas en cada fase y la motivación", algo que no se cumple en el trabajo en poder del juez Ismael Moreno.

"Sin esa reconstrucción completa, la conclusión del informe no es demostrativa, sino meramente apodíctica", llega a decir el escrito. Añade que, además, el informe de la IGAE debería explicar de forma expresa "por qué se aparta de los informes favorables emitidos en la tramitación del expediente por los órganos jurídicos, económicos y de control" de la empresa pública que adjudicó las citadas obras. "Mientras esa explicación no exista, el análisis de la Intervención General no puede erigirse en prueba autosuficiente de irregularidad alguna".