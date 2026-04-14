'La Perla' de Rosalía o cómo triunfar en plena polarización política

Primero, con ayuda de Gustavo Petro, logró que a Pedro Sánchez le apodaran 'Bizcochicho'. Después, consiguió que Yolanda Díaz se definiera como 'Motomami'. Ahora, en estos tiempos de polarización en los que todo sirve como munición, 'La perla', de Rosalía, esa canción en la que le hace un traje -dicen- a Rauw Alejandro, ha encajado a la perfección en la batalla política. La cantante barcelonesa, poco dada a posicionarse ideológicamente a excepción de aquel "Fuck Vox" de 2019, ha conquistado un nuevo espacio, el del debate parlamentario y esos versos de "es una perla / nadie se fía" se han convertido ya en un recurso más en el repertorio de los políticos.

No había pasado una semana desde que Rosalía estrenara 'Lux' cuando Sánchez llegó a los estudios de Radio 3, con una chaqueta vaquera negra, para reivindicar a Rosalía. En aquellos días, el presidente del Gobierno se había reservado "una hora" para escuchar el disco "del tirón" y su veredicto fue claro: le pareció "una maravilla".

Al quite de esa entrevista en Radio 3 estaba el secretario general del PP, Miguel Tellado, que, tirando por el camino fácil, pero siendo al menos el primero en hacerlo, vio en 'La perla' la oportunidad perfecta para arremeter contra el jefe del Ejecutivo. "Creo que ha declarado que es un fan enfervorizado de Rosalía, pues ya que le gusta tanto y que se ha escuchado el disco de cabo a rabo le recomiendo que repare en una canción que se llama 'La perla' porque quizá se pueda sentir retratado en ella. [...] Creo que en estos momentos, Pedro Sánchez se ha convertido en la perla", dijo.

Acabó así la era de enviar 'Rata de dos patas', de Paquita la del Barrio, a aquellos a los que se les quiere mal para inaugurarse la de 'La perla'. Y es que la letra no tiene desperdicio alguno. A los pocos días, y reutilizando la idea de Tellado, fue el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien daba buena prueba de ello, dedicándole un mensaje al líder de Vox, Santiago Abascal, en el que compartía otros versos de la canción: "No sabe lo que es cotizar".

Y pese a convertirse en recurso excelente para los que les gusta la confrontación con un poco de gracia, hubo quien no captó al completo la intención de Rosalía. Carlos Mazón, que en noviembre de 2025 anunció su dimisión como president de la Generalitat, compartió un vídeo con imágenes suyas acompañas de la canción. "La decepción local / rompecorazones nacional / un terrorista emocional / el mayor desastre mundial", entonaba Rosalía. El video, obviamente, fue eliminado al poco rato.

La ubicación

Pero no todo orbita sobre 'La perla'. Alabada por la izquierda española, poco mentada por la derecha y enfrentada con la ultraderecha, Rosalía lleva años intentado no mojarse en política. Al menos, a la hora de posicionarse ideológicamente. Solo lo hizo una vez, en 2019, y genero mucho revuelo. "Fuck Vox" (Que se joda Vox) fueron las dos palabras que publicó la cantante tras las elecciones andaluzas celebradas en diciembre de aquel año, las primeras en las que el partido de extrema derecha logró representación institucional. Desde entonces, no ha querido saber nada más y ha tratado de navegar por el 'apolitismo'.

Sin embargo, en esto de la política, no suele importar mucho lo que uno desea, sino lo que los demás ven en ti. Y la izquierda quiere a Rosalía. Por multicultural, por venir del cinturón industrial de Barcelona y, sobre todo, por conectar con el público joven. "Has colocado a España en la cima de la música mundial", le aplaudió Sánchez tras el lanzamiento de Lux. Después, en sus recomendaciones culturales en TikTok reivindicó 'Magnolias' y en una playlist de Spotify que hizo pública a finales de 2025 incluyó 'Berghain'. Y ante la pasión de Sánchez, las suspicacias de parte de Podemos, que ven en la espiritualidad de 'Lux' una "estética conservadora".

No parecen compartir esa idea en las filas de la derecha, donde los elogios públicos a la artista catalana son difíciles de encontrar. Aun así, en la intimidad, la deben de escuchar. Al menos, sabemos que Alberto Núñez Feijóo le gusta. Así se lo dijo un día a Gabriel Rufián desde su escaño, pero con el micrófono apagado, cuando el portavoz de ERC le afeaba que si el PP llegaba al poder dejaría de salir Rosalía en RTVE y sería sustituida por Bertín Osborne. "Me gusta que le guste Rosalía", le respondió Rufián, que hace unas semanas, en conversación con EL PERIÓDICO, escogió a la cantante como candidata al Senado si de él dependiera.

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Aunque entre los populares, la más fan parece ser Isabel Díaz Ayuso. "El mejor concierto. ¡Maravillosa!", publicó el pasado fin de semana tras asistir a la última cita de la cantante en Madrid. Un concierto que tampoco se perdieron la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Y es que Rosalía, y sus silencios, triunfan entre todos en tiempos de polarización.