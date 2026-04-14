El PSOE carga contra Feijóo por equiparar a Sánchez con Orbán: "El Orbán del Sur es Abascal y es el PP quien pacta con él"

El PSOE ha cargado con rotundidad este martes contra Alberto Núñez Feijóo y contra el PP por la equiparación que los populares han hecho del líder ultranacionalista húngaro, Viktor Orbán, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "El Orbán del Sur es Santiago Abascal", ha dicho el portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López, "quien llora que haya perdido Orbán es Abascal y quien pacta con Abascal es Feijóo". López responde así al presidente del PP, que unos minutos antes acababa de afirmar en el Congreso que "el Orbán del Sur es Sánchez".

El portavoz socialista se ha sorprendido de que Feijóo "se alegre de que Orbán pierda las elecciones, y mientras, en España, está negociando con los que defienden a Orbán y sus políticas". Como ha añadido, Feijóo está pactando en varias comunidades autónomas con Vox, que "niega la agenda europea, niega la agenda 2030 y lleva en el antieuropeísmo en vena, igual que Orbán".

Este comportamiento del PP es "una hipocresía más". Según López, Orbán era "quien impedía los acuerdos" en Europa, "bloqueaba decisiones" y quien "al servicio de Putin o de Trump" hacía que los "esfuerzos de avanzar de la Unión Europea fueran permanentemente estériles".

Por último, como Feijóo ha echado en cara al PSOE que sus socios socialistas en Hungría han sacado "cero escaños", López ha enfatizado que eso ha ocurrido porque "los socialistas y los progresistas húngaros no se han presentado" a las elecciones para apoyar la candidatura de Magyar y para que Orbán no gane". "¿Eso no lo sabe Feijóo? ¿Es por ignorancia supina?", se ha preguntado el diputado vasco. Para volver a cargar a continuación contra el PP porque "su único programa se resume en una frase: acabar con Pedro Sánchez". "Este es el proyecto de país que tiene Feijóo: decir lo contrario a lo que dice Sánchez", sin "poner ninguna idea encima de la mesa porque no tienen ni idea de qué hacer ni de cómo hacerlo".