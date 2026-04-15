Pleno de la Asamblea Regional de Murcia
Vox llama en Murcia a la violencia para "combatir la aberración moral del aborto y la eutanasia"
El diputado Antonio Martínez Nieto protagoniza una polémica intervención en la Asamblea Regional durante el debate de una moción del PP que exigía al Gobierno central una ley de cuidados paliativos
Jaime Ferrán
Nueva polémica vinculada a Vox en el Pleno de la Asamblea Regional de Murcia. La verborrea del diputado Antonio Martínez Nieto ensombreció el debate de la moción del PP que exigía al Gobierno de España una ley de cuidados paliativos, que no salió adelante.
"¿Cómo puede el Partido Popular pensar que el Gobierno socialista, que quiere meter la cultura de la muerte en la Constitución, va a regular los cuidados paliativos a su gusto?", se preguntó el diputado de Vox, negándose a pedir al Ejecutivo central que haga una ley "para convertir los cuidados paliativos en un refuerzo de la eutanasia".
Los de Abascal critican que la norma que impulsa el PP se convertirá en manos del Gobierno socialista "en un refuerzo de la eutanasia"
Al contrario, abogó por pedir que se derogue dicha ley para que, "cuando llegue el momento", regular a nivel nacional los cuidados paliativos "con criterios de dignidad humana, de acuerdo con el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural".
Tras citar al descubridor del síndrome de Down, el médico británico John Langdon Down, que dijo que "una verdadera civilización no se juzga por su poder o su tecnología, sino por su trato hacia los débiles que no pueden defenderse", afirmó, y aquí llegó la polémica, que "tenemos el deber de combatir, incluso con violencia, la aberración moral del aborto y la eutanasia".
Defender una ley de cuidados paliativos no debería ser un campo de batalla político, sino un espacio común
Vox no votó la moción del PP, como tampoco lo hizo el PSOE ni Podemos-IU. La diputada María del Carmen Ruiz Jódar lamentó que "en España contamos con una ley para morir, pero con una ley que garantice una vida digna hasta el final".
La 'popular' lamentó que Vox y PSOE "hayan elegido de nuevo la confrontación, la diferencia, el enfrentamiento", a pesar de que este miércoles "tocaba defender la dignidad, la humanidad y apoyar una propuesta que solo busca cuidar a quienes más lo necesitan en el momento más vulnerable de sus vidas". En su opinión, "no han estado a la altura" porque "defender una ley de cuidados paliativos no debería ser un campo de batalla político, sino un espacio común, un punto de encuentro y de acuerdo, un compromiso colectivo con la dignidad humana".
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