Por el 'procés'
El Supremo autoriza a los Mossos a destruir todo lo intervenido el 1-O
El alto tribunal, que guardará una muestra de lo intervenido, fue quien juzgó y condenó a los líderes independentistas por su responsabilidad en el 'procés'
Mientras que los condenados y los procesados en rebeldía por el delito de malversación de caudales cometido en el 'procés' aún esperan, en el Tribunal Constitucional, a que se les aplique la amnistía, el Tribunal Supremo ha autorizado a los Mossos a destruir todo el material que se intervino el 1 de octubre de 2017, cuando se celebró el referéndum ilegal por cuya responsabilidad el alto tribunal juzgó y condenó al presidente de ERC, Oriol Junqueras, y otros 11 líderes independentistas en su sentencia del 14 de octubre de 2019. La autorización se ha producido a raíz del oficio en este sentido remitido por la Direcció General de la Policía de la Generalitat.
El presidente de la Sala Segunda, Andrés Martínez-Arrieta, y cuatro de los magistrados que juzgaron a los políticos catalanes han firmado una providencia en la que autorizan "la destrucción del material intervenido durante la jornada del día 1 de octubre de 2027 cuyos hechos" dieron lugar a la causa en la que se produjo la condena, cuyas penas de prisión fueron luego indultadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. La providencia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, señala que "la Sala no se opone a que se proceda a la destrucción de dicho material, si bien, deberá conservarse una o dos muestras de cada uno de los efectos intervenidos".
Además, impone la condición de que "la diligencia de destrucción" se desarrolle en "presencia del Letrado de la Administración de Justicia a tal efecto designado, el día y hora que se determine, quien deberá levantar acta y, una vez realizada, remitirla" al propio Supremo, "junto con las muestras que no hayan sido objeto de destrucción, para que sean custodiadas en las dependencias de este tribunal".
Para proceder a lo acordado, el Supremo libra dos oficios. Uno se dirige a la Direcció General de la Policía de la Generalitat para que traslade todo el material intervenido el 1-O, que se encuentra en los almacenes de las distintas regiones policiales de todo Catalunya, para su depósito en la sede central de Mossos d’ Esquadra, ubicado en Sabadell. El segundo es para el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, para que nombre a un letrado de la Administración de Justicia para que esté presente cuando se proceda a la destrucción. El Supremo precisa a los agentes que comuniquen al tribunal catalán cuando todo el material intervenido esté todo en su sede central.
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