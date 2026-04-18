Junts confirma su rechazo al decreto de vivienda de Sumar: "No van a tener nuestro voto"

Junts confirma su portazo al Gobierno y a Sumar en la votación del decreto de vivienda para la prórroga de los contratos de alquiler que venzan en 2026 y 2027. La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha confirmado que el voto en contra este sábado y ha descartado cualquier tipo de negociación con el socio minoritario del Ejecutivo para intentar llegar a un acuerdo.

Sumar venía mostrándose optimista con la posibilidad de llegar a un acuerdo y conseguir que los posconvergentes apoyasen el decreto y este se convalidase el próximo 28 de abril en el Congreso, pues PP y Vox ya han mostrado su rechazo y el Gobierno necesita a la formación de Nogueras para convalidar la norma. De hecho, la portavoz adjunta de los plurinacionales y dirigente de En Comú, Aina Vidal, dijo que había "agua en la piscina" para intentar llegar a un acuerdo.

Sin embargo, Nogueras se ha mostrado tajante: "No hay ni piscina", ha dicho en declaraciones a 'Parlamento' de RNE, recogidas por Europa Press. Y precisamente el líder de los independentistas, Carles Puigdemont, afirmó el viernes que rompía toda relación con Sumar tras decir la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que Junts es un partido "clasista" y "racista".

En este escenario, la portavoz de Junts ha criticado que las propuestas legislativas de Sumar son leyes que jurídicamente "están muy mal hechas" y "con muy poco rigor". "Yo creo que la gente se merece, y además teniendo tantos asesores como tienen ellos, que seamos capaces de hacer leyes como mínimo que sean rigurosas y que cumplan estándares jurídicos", ha apostillado.

A renglón seguido, la diputada ha criticado que Sumar impulsó ese decreto sin tener mayoría en el Parlamento para aprobarlo y sin llegar a ningún tipo de consenso, por lo que ha zanjado: "No va a tener nuestro voto, lo hemos dicho el primer día y lo sabían ellos también yo creo antes de aprobarlo".

Con este panorama, Nogueras considera que el socio minoritario del Gobierno se está aprovechando de un tema "grave" como es la crisis de la vivienda y la están utilizando políticamente sin tener "ninguna gana" de resolver el problema y buscando "polarizar".

La portavoz ha incidido en que la oferta de alquiler en Barcelona se ha reducido en un 90% "desde que se aprobó la Ley de Vivienda" y ha recordado que Junts presentó en el Congreso una proposición no de ley con deducciones fiscales para los gastos de alquiler o hipoteca, que entiende que son medidas que pueden ayudar a revertir la situación de la vivienda.

Relaciones rotas con el Gobierno: "No cumple"

Nogueras ha confirmado que Junts sigue sin tener relaciones con el Ejecutivo desde su ruptura en noviembre y ha dado a entender que no hay manera de que se pueda reconducir la situación. Así, ha explicado que su partido ya dio la oportunidad al Gobierno de poder "cambiar las cosas de verdad" pero no la aprovechó, y que ahora ya no les vale que, vía reales decretos, cumplan algunos de los acuerdos que estaban 'congelados'. "Las cosas no se hacen así", ha aseverado Nogueras, que ha recordado que la lista de temas pendientes es "larga".

Preguntada sobre qué tiene que pasar para cambiar esta situación, la independentista catalana ha respondido que Junts no tiene por qué decir lo que hay que hacer. "Nosotros llegamos a un acuerdo con esta gente, y esta gente no cumplió", ha recordado, apuntando que la pregunta más bien debería ser "si el Gobierno está dispuesto a cumplir, porque, hasta la fecha, no lo han hecho".

En todo caso ha cerrado la puerta para segundas oportunidades: "La oportunidad para cambiar las cosas la han tenido y no la van a tener". Nogueras ha aprovechado para cargar contra el Gobierno por seguir "vendiendo" a la gente que puede "cambiar las cosas" cuando no tienen mayoría parlamentaria para hacerlo. "La única cosa que está haciendo este Gobierno hasta el día de hoy es gestionar el miedo para que todo siga igual", ha criticado.

La vuelta de Puigdemont no influye

También ha querido dejar claro que la vuelta de expresidente Carles Puigdemont tampoco ayudará a restablecer la relación con el Gobierno. "La vuelta de Puigdemont sólo ayudaría a que se hiciera justicia y ya está", ha remachado la portavoz de Junts, quien considera una "barbaridad" que en un país de la UE como España se apruebe una ley en el Congreso (la de Amnistía) y "el sistema judicial no la aplique".

Preguntada sobre si le inquieta que se esté postergando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Nogueras ha denunciado que este retraso vaya a dilatar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Con todo, ha recordado que el expresidente lleva ya ocho años fuera y que seguirá batallando "pase lo que pase".

Sobre si cree que los efectos de la guerra en Oriente Próximo harían necesarios unos Presupuestos Generales, la diputada catalana ha destacado que el Gobierno lleva "no sé cuántos años" sin ellos para advertir de que, en caso de que los acabara presentando, Junts no los respaldaría, "y menos" cuando Cataluña no ha cobrado los últimos 20 presupuestos. "Si alguien se piensa que nosotros seremos el tonto útil que le va a dar un titular a los socialistas y unos Presupuestos cuando a nosotros no nos ha pagado lo que nos toca, pues está muy equivocado", ha abundado.

Sin relación con el PP

Sobre las relaciones con el PP, Nogueras ha señalado que "no hay relación, como no la hay con el PSOE" más allá de las conversaciones políticas que se dan en el marco del Congreso y con todos los grupos parlamentarios. En este punto, sobre el hecho de que los futuros pactos del PP y Vox en algunas comunidades autónomas alejen el hipotético apoyo de Junts a Alberto Núñez Feijóo, Nogueras se ha preguntado cuándo ha estado cerca el respaldo de su partido al líder de los 'populares'.

Noticias relacionadas

Es más, ha puesto de relieve que si España no gobierna el PP y Vox es gracias a los siete votos de Junts. "A mí me hace mucha gracia cuando nos intentan poner en el saco de PP y Vox", ha comentado. Por último, sobre si vería bien una moción de censura contra Sánchez, la dirigente de Junts ha contestado que no les ha llegado de ningún partido que la quiera representar, pero se ha congratulado de que se ponga "toda la responsabilidad" a sus siete escaños. "Nunca tan pocos habían hecho tanto por Cataluña", ha apostillado.