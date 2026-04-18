Sánchez busca un 'dos' en Política Territorial con “sensibilidad periférica” para lidiar con PNV y ERC

La elección del 'número dos' del ministerio de Política Territorial se está haciendo esperar. El Consejo de Ministros todavía no ha nombrado a un nuevo secretario de Estado de Política Territorial desde que Arcadi España dejase este puesto el pasado 27 de marzo para asumir la cartera de Hacienda, en la remodelación del Gobierno provocada por la salida de María Jesús Montero.

La previsión, según fuentes de Moncloa y del departamento que dirige Ángel Víctor Torres, es aprobar el nombramiento el próximo martes, excusando la tardanza para rellenar este puesto vacante en que el presidente del Gobierno no estuvo presente en la última reunión del órgano colegiado, al encontrarse de viaje oficial en China. Sin embargo, otras fuentes reconocen la necesidad de atinar con un perfil adecuado que será clave para lidiar en diversas negociaciones con socios imprescindibles como es el caso de PNV y ERC.

En Moncloa avanzan que se ha buscado un perfil continuista, con “sensibilidad periférica”, para seguir engrasando el diálogo con los territorios. Al perfil federalista de Arcadi España se le atribuye una capacidad de acuerdo que habría permitido desbrozar el camino para que posteriormente el Ejecutivo desbloquease acuerdos en carpetas complejas.

Su consideración en Sabin Etxea da buena cuenta de ello. Tras dejar sus anteriores funciones en el ministerio de Política Territorial, el lehendakari Imanol Pradales le dedicó unas calurosas palabras de agradecimiento. “Ha sido una persona clave en la colaboración entre nuestros gobiernos, durante todos estos meses”, reconoció para definirlo como un “político dialogante, honesto y de una enorme capacidad negociadora”.

Periferia y federalismo son dos atributos que se repiten en el Ejecutivo para la persona que deberá retomar esta senda negociadora. Algo que, según apuntan, no es una tarea sencilla. Sobre la mesa se pusieron nombres ya antes incluso de la salida de Arcadi España, puesto que el ministro Ángel Torres supo de los cambios que afectaban a su departamento antes de que los anunciase el presidente del Gobierno.

Con el gobierno vasco se siguen negociando transferencias de competencias para dar cumplimiento al acuerdo de investidura que marcaba completar todas las pendientes que recoge el estatuto de Gernika. Se ponía como plazo el 31 de diciembre de 2025, pero este se ha superado quedando todavía pendientes una quincena.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y el lehendakari Imanol Pradales, en Moncloa. / José Luis Roca

En lo que va la legislatura se ha efectuado un total de 24 transferencias a las comunidades autónomas, frente a las 17 con los que se cerró la anterior. De todas ellas, Euskadi acapara la mitad. Algunas de ellas de peso, como las prestaciones de la Seguridad Social, lo que convierte a Euskadi en la primera comunidad en gestionarlas.

Por volumen de traspasos, le sigue Catalunya, que tras el parón de la bilateralidad por el ‘procés’ suma un total de cinco. Navarra, Castilla y León, Andalucía y Galicia completan la lista de comunidades que ha pactado traspasos con el Gobierno esta legislatura.

La última comisión bilateral entre el Gobierno central y el vasco se saldó además con ratificación del acuerdo para crear un "órgano bilateral aeroportuario", aunque en este asunto fue el ministerio de Transportes el que lideró las negociaciones. Este modelo se ha puesto ahora encima de la mesa de la Generalitat catalana para materializar uno de los compromisos pendientes del acuerdo de investidura del president Salvador Illa con ERC.

Litigios con las comunidades autónomas

Además de los deberes pendientes con ERC, en los que Arcadi España tendrá un papel fundamental ya como ministro de Hacienda en lo relativo a la carpeta sobre la cesión del IRPF, los nacionalistas vascos aspiran a impulsar una subcomisión bilateral para que Euskadi obtenga el estatus de “frontera norte”.

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El último informe sobre conflictividad entre el Estado y las comunidades autónomas del ministerio de Política Territorial publicado a finales del mes de marzo mantiene la línea descendente de los litigios. En lo que va de año son un total de 18, frente a los 29 registrados a lo largo de 2025. Unos resultados fruto del acuerdo entre administraciones en los que tendrá un papel importante, junto al ministro Torres, su futuro número dos.