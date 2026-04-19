Figuras de Podemos rompen filas con la dirección nacional y exhiben sintonía con IU y Sumar en el arranque del ciclo electoral

El divorcio de Podemos con IU y Sumar a nivel nacional sigue patente a todos los niveles, pese al pacto sellado in extremis para ir juntos bajo la marca Por Andalucía. Un acuerdo que no ha impedido a la cúpula morada escenificar sus diferencias con el resto de fuerzas, evitando actos con sus líderes y representantes públicos incluso en precampaña electoral. Esta distancia calculada responde a la apuesta de Podemos por liderar la próxima candidatura a las generales con Irene Montero -ahora con el argumento del tándem con Gabriel Rufián-. Dirigentes territoriales de Podemos, sin embargo, han optado por romper filas de la estrategia nacional y no dudan en exhibir su cercanía con dirigentes de Sumar o IU, cuando el ciclo electoral para las generales comienza a activarse con las andaluzas como pistoletazo de salida.

El acuerdo en Andalucía desentona con la estrategia mantenida por Podemos, que desde las europeas donde fue en solitario con Montero apostó por una hoja de ruta en solitario. Esta línea se rompió en el caso andaluz, sólo después de dos batacazos electorales en Aragón y Castilla y León, donde logró el 0,9% y 0,7% del voto, después de dar portazo a un acuerdo con IU y Sumar. El mal pronóstico electoral, que le dejaba sin representación también en el Parlamento andaluz, llevó sellar un pacto que Podemos se apresuró a criticar en el mismo momento de su anuncio.

La posibilidad del pacto había sido defendida -sin éxito- por la federación de Podemos en Andalucía desde hace un año y medio, cuando IU comenzó la ronda de contactos para revalidar la coalición de izquierdas. Unas llamadas que la dirección nacional de Podemos desatendió, exigiendo la ruptura con el Gobierno central.

La línea nacional de vincular acuerdos territoriales con un pacto para las generales chocaba con la tesis de la dirección andaluza, partidaria de revalidar el acuerdo de izquierdas. Las diferencias quedaron patentes en junio del año pasado, cuando la federación de Podemos Andalucía llegó a un preacuerdo con IU-Andalucía para revalidar la coalición, con un reparto equitativo de puestos. El acuerdo no salió adelante por el rechazo de la cúpula nacional.

A falta de un mes de que se abran las urnas, la coordinadora de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, escenificará su apoyo al candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo. Y lo hará presentándolo en un desayuno informativo este mismo lunes en Sevilla. Una escenificación que sorprendió en la cúpula estatal de Podemos, donde admiten las escasas posibilidades de que las exministras Irene Montero y Ione Belarra vayan a compartir escena con el candidato.

Maíllo, coordinador de IU, tampoco ha recibido apoyo alguno por los principales dirigentes de Podemos, que sin embargo sí han cuestionado que su candidatura no se sometiera a primarias, pese a que se nombró por consenso entre las fuerzas de la candidatura antes del desembarco de los morados, unas horas antes de que expirase el plazo.

La líder de Podemos Andalucía no es la única dirigente morado que ha hecho campaña activa junto a Maíllo. También el diputado de Podemos José Manuel Gómez Jurado ha protagonizado actos de Por Andalucía con el candidato, de IU. Lo hace después de haber anunciado hace meses que no repetiría en las listas electorales, una decisión que tomó en vista de que sus peticiones por la unidad fueron desoídas por la dirección estatal de la formación.

Frente a este apoyo explícito de figuras de Podemos Andalucía, las exministras moradas no han dudado en acudir a la arena andaluza, aunque limitando su compañía a otros dirigentes morados, sin presencia de otras formaciones. Este mismo viernes y sábado, la secretaria general Ione Belarra estuvo en Cádiz y Sevilla sólo acompañada por diputados morados, Juan Antonio Delgado y Alejandra Durán. Irene Montero también acudió la semana pasada a Cádiz sin advertir siquiera al resto de fuerzas de Por Andalucía.

En el extremo opuesto de la península, en Navarra, también hay figuras de Podemos que en los últimos días se han significado en favor de Sumar. Este mismo miércoles, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, acudió a la Comunidad foral para reunirse con Begoña Alfaro, vicepresidenta tercera del Gobierno y consejera de Vivienda, Juventud y Migraciones. La dirigente, exlíder de Podemos en Navarra, es la única cuota institucional de Podemos, por ser la única representante del partido morado con presencia en ejecutivos autonómicos, después de la desaparición de Podemos en la inmensa mayoría de territorios -sólo tiene diputados en las cámaras de Murcia, Extremadura y Andalucía-.

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El ministro y la consejera comparecieron juntos en un acto institucional, donde la dirigente navarra dio su apoyo al decreto de vivienda impulsado Sumar, y anunció que ella misma había remitido 10.000 cartas a inquilinos susceptibles de solicitar la prórroga de contratos de alquiler para aquellos que vencieran en 2026 o 2027. Alfaro se convertía así en la única representante pública morada que se ha aliado con Sumar pidiendo activar la prórroga de contratos de alquiler.