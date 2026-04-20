Denuncia
El alcalde de Móstoles descarta dimitir tras admitirse la querella por acoso a una exedil
Manuel Bautista ha denunciado una "cacería política" en su contra después de que un juzgado admitiera la querella por presuntos delitos de acoso
EFE
El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha descartado nuevamente dimitir y ha denunciado que hay una "cacería política" contra él, después de que un juzgado haya admitido a trámite la querella interpuesta por una exconcejal de su partido que le acusa de presuntos delitos de acoso sexual y laboral.
"Lo digo alto y claro: Manuel Bautista no va a dimitir, Manuel Bautista va a seguir trabajando por y para Móstoles, como ha hecho desde el primer día", ha insistido el regidor en una comparecencia ofrecida este lunes a las puertas del Ayuntamiento, donde únicamente ha admitido una pregunta.
Esta reacción llega después de que este domingo trascendiera que magistrada titular de la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles ha admitido a trámite la querella interpuesta contra el alcalde y contra el PP, y que cita la exconcejala para que preste declaración el 29 de junio.
Tras conocer el auto, el alcalde ha asegurado que todavía está "esperando" a que el juzgado le haga llegar esta querella, por lo que no sabe aún de qué defenderse. "Lo bueno que tiene que se haya admitido la causa es que por lo menos voy a tener la querella", ha añadido Bautista.
"Poco más les tengo que decir, poco más tengo que añadir. Es una cacería política, es una cacería comunicativa. Llevo 75 días, 75 días aguantando una persecución absoluta sin tener nada, sin tener una sola demanda", ha reiterado, recordando que "fue el 17 de febrero cuando parece ser que se puso la demanda".
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