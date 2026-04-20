Sara Fernández

Bárcenas confirma que encargó a un preso destruir las grabaciones a "MR, que es Mariano Rajoy"

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha confirmado en el juicio de Kitchen que ordenó a un preso de Soto del Real, la prisión en la que en 2013 permanecía en prisión preventiva, que destruyera las grabaciones a "MR, que es Mariano Rajoy". De esta forma ha contestado en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional en el que también ha completado que su mujer, Rosalía Iglesias, le confirmó que le entregó el dinero al preso para que borrara de la nube los audios que guardaba. Según declaró el inspector de Asuntos Internos que investigó el caso Kitchen, Gonzalo Fraga, el encargo también incluía grabaciones del cargo del PP Javier Arenas.