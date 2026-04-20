Vox usa el decreto de regularización de migrantes para hacer campaña en Andalucía: "Aquí ya no cabe ni uno más"

Vox se apoya en la "factura" de la regularización extraordinaria de migrantes para hacer su campaña en las elecciones andaluzas. Queda menos de un mes para que los andaluces acudan a las urnas y Vox está centrando su discurso en las largas colas que se producen en los distintos puntos de registro de la geografía autonómica por la regularización aprobada en el Congreso a propuesta del Gobierno de España.

Hasta las puertas del Registro General del Ayuntamiento de Sevilla se ha trasladado la portavoz municipal de Vox en Sevilla y número dos al Parlamento en la provincia, Cristina Peláez. La dirigente de la formación ha puesto sobre la mesa "de la factura que la regularización masiva", de la que ha responsabilizado a socialistas y populares, pese a que estos últimos votaron en contra de la medida en el Congreso.

Aura lleva dos años en España y ha llegado a las 6:10 a la puerta del Registro, cuando la cola rodeaba el edificio y cruzaba ya la acera. A las 11:00 todavía no ha podido entregar el informe de vulnerabilidad. Como ella, cientos de personas han madrugado este Lunes de Pescaíto para poder solicitar y rellenar este documento, trámite fundamental para la regularización. De hecho, la cola no decrece pese al paso de las horas y recorre todo Otto Engelhardt.

Los españoles como "prioridad"

La candidata de Vox ha planteado las andaluzas como un referéndum sobre la migración. "Van a poder elegir entre los españoles, los últimos o prioridad nacional", ha explicado Peláez junto a la cola de migrantes que esperaban para rellenar el documento. Así, ha defendido que los andaluces deberán "elegir entre estas regularizaciones masivas o un gobierno fuerte, con sentido común y sin complejos que sea capaz de decir que aquí ya no cabe ni uno más".

Andalucía es uno de los territorios que más inmigrantes se regularizarán gracias a esta medida. La Fundación Ciudadanía Global calcula que 90.000 personas tratarán de acceder a la regularización y que, en total, lo acabarán consiguiendo unas 60.000. Así, Andalucía se sitúa como la tercera comunidad autónoma en la que habrá más solicitudes, solo por detrás de Cataluña y la Comunidad de Madrid.

Peláez ha asegurado ante los medios de comunicación que la regularización se va a convertir en "un aumento en la lista de espera en sanidad, de un aumento de la inseguridad en nuestros barrios, de un aumento del colapso de los servicios públicos y de un aumento en la dificultad del acceso a la vivienda". "Estas colas van a ser las colas del futuro en sanidad, en acceso a la vivienda y en la inseguridad", ha insistido.

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"Es muy elitista pensar que los que vienen de fuera vienen a cubrir los trabajos que los españoles no quieren hacer porque los salarios son mínimos, entonces vienen a explotarlos directamente", ha señalado la dirigente de Vox, que ha vuelto a manifestar su rechazo a estas políticas. "Estaríamos de acuerdo con que se dignificaran los puestos de trabajo, los salarios y que los españoles pudieran acceder", ha zanjado.