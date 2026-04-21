Negociaciones PP-Vox
Azcón se muestra "convencido" de que el Gobierno de Aragón en funciones vive "sus últimas horas"
Vox pondrá "el mismo espíritu, con más fuerza" en el pacto en la comunidad autónoma que en el acuerdo de Extremadura
Sergio H. Valgañón
El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha asegurado este martes que esa situación, la de no tener un Ejecutivo al frente completamente de la comunidad, acabará pronto. El jefe de la DGA ha asegurado que este Gobierno autonómico en funciones vive "las últimas horas", adelantando que el pacto entre PP y Vox por la gobernabilidad de la autonomía avanza. No ha sido tan clara la portavoz de la ultraderecha en el Congreso, Pepa Millán, que no ha querido dar pistas sobre cómo están las conversaciones con el equipo negociador de Jorge Azcón, pero sí ha asegurado que "el espíritu" del pacto será el mismo que el firmado en Extremadura, aunque con "más fuerza".
En la celebración del Día de Aragón en Teruel, que el Ejecutivo autonómico vive hoy en la capital turolense, Azcón ha pronunciado un discurso con pocas referencias al futuro Gobierno de la comunidad. "Estoy convencido de que afrontamos las últimas horas de este Gobierno en funciones", ha resumido el líder popular, que también se ha mostrado "con la certeza absoluta" de que la próxima DGA "seguirá llevando buenas noticias a la provincia de Teruel".
Azcón ha concretado que "el futuro de Teruel y de Aragón también depende de esa lealtad con la que el Estado tiene que ser recíproco a nuestra tierra", reivindicando "una financiación autonómica justa y objetiva" para la comunidad autónoma. El jefe en funciones del Ejecutivo autonómico ha pedido que la reforma del sistema de financiación "atienda nuestras particulariades y deje de lado otros objetivos partidistas".
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