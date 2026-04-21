Bolaños le insiste al PP: "Si hay un acuerdo discriminatorio o xenófobo en Extremadura, el Gobierno lo parará en los tribunales"

"Si hay un acuerdo que sea discriminatorio, xenófobo y totalmente inhumano, el Gobierno de España lo parará en los tribunales", le ha espetado Félix Bolaños a la bancada del PP en el Senado. El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, ha arremetido así nuevamente contra el pacto que sellaron los populares con Vox para investir este martes a María Guardiola como presidenta de Extremadura. Una advertencia que ha llegado después de que el senador del PP Fernándo Martínez-Maillo le acusara de "intervencionismo" en la justicia.

En un pleno que poco o nada ha tenido de novedoso y donde las acusaciones cruzadas de corrupción han hecho el habitual acto de presencia, Bolaños ha arremetido contra los populares por "vulnerar la ley" al cerrar el pacto con los de Santiago Abascal que incluye un sistema de acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones inspirado en la "prioridad nacional", la supresión total de subvenciones a ONGs que favorezcan la inmigración ilegal o la retirada del programa de lengua árabe y cultura marroquí de las aulas.

"¿Van ustedes a dejar sin asistencia sanitaria a un niño, a un bebe, simplemente porque sus padres estén en situación irregular? ¿Van a dejar sin escolarizar a un niño porque sus padres estén en situación irregular?", ha cuestionado Bolaños a los conservadores antes de ser amonestado por el presidente del Senado, Pedro Rollán, por alejarse de la cuestión que le preguntaba el PP. No obstante, como ya hizo hace unos días, el ministro ha dejado claro que el Ejecutivo se opondrá a este acuerdo en los tribunales.

Corrupción y jueces

En frente, los populares han usado los presuntos casos de corrupción para arremeter contra el Gobierno. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha centrado sus ataques en la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tras el último informe de la UCO, al punto de que ha pedido al vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, la dimisión de Armengol. "Si de verdad se indigna tanto ante la corrupción, actúe y si va a callar, no nos tienda más la mano", le ha espetado.

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Por su parte, Martínez-Maillo ha reprochado a Bolaños sus críticas al juez Juan Carlos Peinado en lo relativo al caso de Begoña Gómez. Ha denunciado que sus ataques al magistrado es "intervencionismo" en la justicia. "Debería tener extremo cuidado y ser muy cauteloso", le ha advertido el senador popular al ministro antes de advertir que "está en cuestión la independencia del poder judicial".