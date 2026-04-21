Tribunales
La Fiscalía archiva la denuncia contra Revuelta por el desvío de fondos de la dana de Valencia
Este organismo entiende que los hechos denunciados por dos exdirigentes de la organización juvenil próxima a Vox son demasiado genéricos
EFE
La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado la denuncia presentada por dos exdirigentes de Revuelta contra la organización juvenil próxima a Vox por presuntas irregularidades graves en la gestión de los fondos recaudados para ayudar a los afectados por la dana de Valencia.
Fuentes de la Fiscalía han confirmado a EFE este archivo, adelantado por eldiario.es, al entender que los hechos denunciados eran demasiado genéricos.
Los denunciantes, Arturo Villarroya y Javier Esteban Bejarano, advirtieron de una posible estafa en el destino de fondos y en el cobro de cuotas de afiliación sin derechos asociados. Ambos denunciantes presentaron su dimisión y poco después, el 30 de noviembre, presentaron una denuncia conjunta ante la Fiscalía por presuntas irregularidades graves, posible estafa en el destino de fondos y en el cobro de cuotas de afiliación sin derechos asociados.
Ambos habían solicitado al presidente de la organización, Jaime Hernández, en octubre sin éxito la convocatoria de una junta directiva y de una asamblea con notario para revisar la situación y decidir la liquidación ordenada de la asociación, saldando cuentas fiscales pendientes y donando cualquier remanente a los damnificados reales.
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