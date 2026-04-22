Diana Morant mantiene su candidatura a la Generalitat valenciana y sugiere que seguirá como ministra hasta el último minuto

La ministra de Ciencia y líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha querido ser muy rotunda para dejar claro que se presentará a las primarias para ser la próxima candidata del PSOE-PSPV en la Comunidad Valenciana. "No hay ninguna duda de que me voy a presentar", ha respondido a los periodistas en un acto al que también asistían la secretaria de Organización del PSOE, la valenciana Rebeca Torró, y el ministro de Hacienda, el también valenciano Arcadi España.

Morant ha asegurado que su "prioridad absoluta" es "liderar un nuevo proyecto en la Comunidad Valenciana". "Yo estoy preparada. Mi prioridad es la Comunidad Valenciana" y lo es también, ha remarcado, en su labor "como ministra". Además, ha sugerido que se mantendrá en el Consejo de Ministros hasta la convocatoria de las elecciones autonómicas, como también hicieron la ahora líder de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría, o la exvicepresidenta y ahora candidata en las elecciones autonómicas en Andalucía, María Jesús Montero.

La también secretaria general del PSPV-PSOE salía así al paso de algunas informaciones que cuestionan su candidatura o de algunas críticas internas por su falta de liderazgo. Fuentes de Ferraz, del Gobierno y del PSPV aseguran a EL PERIÓDICO que esas dudas son "absolutamente minoritarias" en el partido y confirman que será candidata, al igual que la delegada del Gobierno y secretaria de Igualdad en la Ejecutiva del PSOE, Pilar Bernabé, lo será a la Alcaldía de Valencia.

"Profundísimamente útil como ministra"

Preguntada si seguirá siendo ministra hasta la convocatoria electoral de 2027, Morant ha asegurado que como miembro del Gobierno de España y titular de Ciencia se siente "profundamente útil" para todos los valencianos, más que el president de la Generalitat. "Yo me siento profundísimamente útil como ministra para los valencianos, si no, no lo sería". En su opinión, para que el Ejecutivo de España "dé una buena respuesta a la DANA" o para que "exista un modelo de financiación justo para Valencia", es importante que existan ministros valencianos como ella misma o como Arcadi España.

En un almuerzo informativo organizado por la Fundación Conexus, Morant ha asegurado que ahora existe un "empate técnico entre bloques" en su comunidad y que existe "una oportunidad real de que las fuerzas de izquierdas" puedan volver al Govern que perdieron en 2023, a pesar de que las encuestas conocidas de momento no apuntan a un cambio de gobierno. La exalcaldesa de Gandía ha destacado que Ximo Puig dejó de ser president a pesar de que el PSPV obtuvo un apoyo mayor que el que en 2015 y 2019, pero la izquierda perdió por los malos resultados de Compromís y de otros partidos a la izquierda del PSOE. Eso, en su opinión, ahora puede cambiar.

En este momento, ha continuado, hay "una desafección profunda del votante del PP con su partido" en esta comunidad ya que los populares tienen "un gravísimo problema" por la gestión de la emergencia de la DANA, que no se ha saldado, en su opinión, con la dimisión del expresident Carlos Mazón, quién sigue como diputado en las Corts. Los socialistas añaden que el propio Alberto Núñez Feijóo también apoyó la gestión que el Govern hizo de la emergencia y al expresident antes de que se viera forzado a dimitir.

De hecho, la ministra de Ciencia, Información y Universidades ha reiterado que los 230 muertos por el desastre de la DANA "no se habrían producido de haber seguido Ximo Puig al frente de la Generalitat porque él era una garantía en la gestión de las emergencias", como se demostró, ha asegurado, en la gestión de la DANA de la Vega Baja.

Financiación autonómica y plan de vivienda

A lo largo de su intervención, Morant ha detallado los cambios que en su opinión necesita la Comunidad Valenciana y que se resumen en "tres ejes": la transformación económica basada en la innovación y el conocimiento, en las infraestructuras estratégicas y en la nueva financiación autonómica. En este sentido, ha enfatizado que el modelo de financiación presentado por el Gobierno es muy positivo para la Comunidad Valenciana y ha exigido al presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca que lo acepte: "No podemos dejar pasar esta oportunidad o los valencianos no se lo perdonarán nunca". También ha exigido al Govern que acepte el Plan de Vivienda estatal porque "la Generalitat no puede rechazar medidas que sabe que son buenas para los valencianos".

El Gobierno de España, ha presumido, ha invertido en la reconstrucción tras la DANA el equivalente al 10% del PIB de la provincia de Valencia en solo un año y, mientras, "el Govern dice que la reconstrucción terminará en junio". Por el contrario, el Gobierno de España "no va a dar la reconstrucción por terminada: "Vamos a estar todo el tiempo que haga falta y destinaremos todo el dinero que haga falta a la reconstrucción", ha añadido.

Morant ha acusado al actual Consell de mantener una gestión "paralizada" en ámbitos estratégicos y de haber abandonado instrumentos de planificación impulsados en la anterior legislatura, como los planes de infraestructuras educativas, sanitarias y sociales. En concreto, ha señalado que la Generalitat mantiene sin ejecutar 756 millones de euros de fondos europeos, entre ellos el 80% de los destinados a vivienda protegida, lo que ha calificado como "renunciar al futuro porque no se tiene un plan de acción".