Congreso
Nogueras endurece su tono con Sánchez: "¿Qué argumento democrático le queda para no convocar elecciones?"
La portavoz posconvergente acusa al presidente del Gobierno de "ocupar el poder sin una mayoría", pero evita hablar de moción de censura
Suele ser habitual que en las ocasiones en las que Miriam Nogueras tiene cupo para preguntar a Pedro Sánchez suba el tono en el hemiciclo. Este miércoles, ha ocurrido. La portavoz de Junts, que desde hace muchos meses trata de demostrar la distancia que le separa del Gobierno, pese a llegar a acuerdos concretos, ha arremetido duramente contra el jefe del Ejecutivo, acusándole de no haber hecho "los deberes" y poniendo sobre la mesa la necesidad de una convocatoria electoral: "¿Qué argumento democrático le queda para no convocar elecciones?".
"Ustedes no han hecho los deberes. Lleva demasiado tiempo ocupando el poder sin una mayoría, señor Sánchez, culpa de toda la derecha que pacta cuando le conviene; incumple los acuerdos; aprueba políticas de espaldas a este Parlamento, pero no aplica las politicas que se aprueban en este Parlamento y la guinda son los casos de corrupción que le rodean", le ha espetado Nogueras, dando a entender el rechazo absoluto de los posconvergentes a que continúe la legislatura. No obstante, nada ha dicho de apoyar una moción de censura del PP, la única vía para sacar a Sánchez de la Moncloa sin elecciones.
La portavoz de los posconvergentes ha reprochado al presidente del Gobierno que no haya cumplido con la aprobación del IVA franquiciado, que no haya bajado la cuota de los autónomos, que no haya facilitado que los ciudadanos puedan desgravarse el alquiler o las cuotas de hipoteca, ni haya tramitado en el Congreso la ley contra la ocupaciones que registró su partido. Fuentes del partido han insistido en que no comprenden la dinámica actual del Ejecutivo y que no hay razones para que continúe la legislatura a la vista de las dinámicas parlamentarias.
No obstante, las mismas fuentes no concretan en qué se trasladará este nuevo endurecimiento de tono. Por lo pronto, rechazan apoyar una moción de censura que pueda impulsar el PP, pero tampoco amenazan al Gobierno con rechazar todas sus iniciativas forzando un bloqueo permanente en el Congreso. Hace unos meses ya anunciaron la ruptura de relaciones y desde entonces los posconvergentes han respaldado más de una decena de normas del Ejecutivo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cinco vehículos implicados en un accidente en la A-66, que obligó a cortar el tráfico en sentido sur a su paso por Cáceres
- Directo | Sigue la Bajada de la Virgen de la Montaña de Cáceres
- Lateral desembarca en Cáceres con su primer restaurante: pinchos, brunch, cócteles y una gran terraza ajardinada de lujo en San Pedro de Alcántara
- La reapertura de la línea Córdoba-Extremadura vuelve al centro del debate tras medio siglo sin viajeros
- Las tostadas Premium de Cáceres para darte un desayuno como un rey de la Reconquista
- Raphael abrirá un nuevo festival con cinco conciertos para impulsar la capitalidad cultural de Cáceres
- Extremadura abre este lunes seis puntos presenciales para pedir la regularización extraordinaria de migrantes
- El alcalde de Plasencia exige una reestructuración a Tesorería por retrasos en pagos a proveedores y servicios esenciales