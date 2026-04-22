Pilar Alegría califica el pacto entre PP y Vox en Aragón de "ejercicio de supervivencia política": "Tiene una caducidad más corta que la de los yogures"

El anuncio del pacto entre PP y Vox para el nuevo Gobierno de Aragón ya está recibiendo las primeras reacciones desde los partidos de la oposición. Pilar Alegría, líder de los socialistas aragoneses, ha asegurado que este acuerdo no es más que un "ejercicio de supervivencia política" y un "reajuste de intereses partidistas". "¿Cuatro meses para esto? ¿Han paralizado Aragón cuatro meses para esto", ha ironizado la portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón. Alegría incluso ha asegurado que se trata de un Gobierno que nace "con una fecha de caducidad más corta que la de los yogures".

En ese sentido, Alegría ha esgrimido que las declaraciones de Jorge Azcón y Alejandro Nolasco han sido para presentar un "reparto de sillones". "No es un proyecto real para resolver los problemas de los aragoneses. No he escuchado nada de qué se va a hacer para mejorar las listas de espera, para solucionar el acceso a la vivienda o para las plazas de las residencias públicas", ha proseguido.

Además, ha insistido en que Azcón "convocó las elecciones para ganar autonomía y estabilidad y ha perdido las dos cosas". "La autonomía la perdió desde el momento en el que convocó a petición de Feijóo y el acuerdo se ha cerrado desde Génova, con Tellado conectado vía online. Ahora va a tener que pedir permiso para cualquier cosa, porque está atado de pies y manos a Vox", ha añadido.

Del mismo modo, ha ahondado en la "desconfianza" que, a su juicio, se tienen ambos partidos. "Se miran con recelo, y eso se va a traducir en una incertidumbre e inestabilidad que van a pagar los aragoneses y las aragonesas", ha proseguido, para después advertir que, "ante los recortes y el desmantelamiento de los servicios públicos, van a tener al PSOE siempre en frente, porque es la alternativa clara en esta comunidad".

Sobre la prioridad nacional, Alegría ha segurado que "el PP no la asume por pragmatismo, sino porque moralmente lo comparte, aunque sea una patada a la Constitución y a la igualdad entre todos los ciudadanos". "Proponen criminalizar a los migrantes que han venido a nuestro país a encontrar un puesto de trabajo, como hicimos los españoles durante muchos años. Necesitan señalarlos, cuando es un proceso (la regularización) que tiene el apoyo de 310 diputados, incluidos los del PP, así como de 700.000 firmas, de la patronal, los sindicatos y la Conferencia Episcopal", ha sentenciado.

Jorge Pueyo: "El fascismo ha llegado al Gobierno de Aragón"

El resto del arco parlamentario aragonés también ha empezado a reaccionar al acuerdo alcanzado entre ambas formaciones. Jorge Pueyo, presidente y portavoz de Chunta Aragonesista, ha lamentado que "el fascismo ha llegado al Gobierno de Aragón", con una vicepresidencia de Desregulación que significa, en su opinión, "recortes, motosierra y xenofobia, al estilo del lamebotas de Milei". "Azcón ha vendido la presidencia a Génova y las consejerías de Medio Ambiente y Agricultura a trasvasistas y antiaragoneses", ha remachado, criticando además que el anuncio llegue en la previa del Día de Aragón.

Jorge Pueyo, en la sede de CHA, este miércoles tras el anuncio del pacto PP-Vox. / CHA

Pueyo ha subrayado que el pacto PP-Vox "vulnera los derechos humanos y los principios básicos del Estatuto de Autonomía y de la Constitución", y ha llamado a los aragoneses a "resistir" y "salir a las calles a luchar por lo público y lo básico". "Azcón está desesperado, y esa desesperación solo es el principio del fin de su Gobierno, que ya empezó a desangrarse el 8 de febrero", ha sentenciado el líder de la izquierda aragonesista.

Tomás Guitarte: "Ni siquiera Azcón garantiza los presupuestos"

"Una vicepresidencia y tres macroconsejerías es un tercio largo del Gobierno. ¿Y a cambio de qué? Ni siquiera Azcón ha sido capaz de garantizar que haya presupuestos para los próximos cuatro años", ha declarado por su parte, desde Albarracín, el portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, quien ha incidido en que "hoy no es un buen día para Aragón".

Tomás Guitarte, este miércoles en Albarracín. / Teruel Existe

"Personalmente, como aragonés me parece especialmente ofensivo que esta semana que estamos celebrando el orgullo de ser aragoneses tengamos que ver cómo Vox, que no cree en las autonomías, se vanagloria de este pacto", ha opinado Guitarte, que ha acusado al PP de "torpeza política": "La rueda de prensa es un ejemplo de lo que nos espera: indefinición, cesiones sin cuento por parte del PP, y ni un compromiso serio por parte de Vox. El mundo al revés".