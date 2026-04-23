Las auditoras de Puente ratifican las irregularidades y destacan el protagonismo de Koldo: "Había un jefe de gabinete, pero no aparece mucho"

La novena jornada del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos, el que fuera su asesor en Transportes Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama ha contado con el testimonio de las responsables de la auditoría que el hoy titular de Transportes Óscar Puente encargó realizar sobre las adjudicaciones para la compra de mascarillas en 2020.

Las expertas han ratificado sus conclusiones sobre las irregularidades que observaron en su día y han manifestado que Koldo se colocó durante el proceso de adjudicación de estos contratos por encima de los propios órganos de contratación del Ministerio. "Llama la atención de que había un jefe de gabinete por encima de cualquiera de los asesores del ministro que no aparece mucho en todo el proceso", ha señalado una de las expertas a preguntas del fiscal.

La auditoría, conocida en agosto de 2024, reveló toda una serie de irregularidades, tanto en la tramitación como la ejecución de dos contratos avalados por el entonces ministro José Luis Ábalos, con un detalle que en esos momentos iba más allá de lo instruido hasta ese momento por Audiencia Nacional.

Entre otros apuntes, que no se podía acreditar documentalmente la recepción de 2,8 millones de mascarillas (equivalentes a 7.262.832 euros) del lote de 4 millones con destino a las entidades públicas en el ámbito del transporte terrestre. Igualmente, señaló que el entonces ministro de Transporte fue quien validó que se duplicara la compra inicialmente prevista de mascarillas --de 4 a 8 millones de unidades-- que se adjudicó a Soluciones de Gestión, la empresa avalada por el comisionista Aldama.

Una de las peritos ha destacado durante la sesión del juicio, en relación con este asunto, la importancia de un correo electrónico (analizaron unos 6.000) en el que se concluía que había que comprar 4 millones de mascarillas para 15 días, a lo que siguieron correos en los que se habla de esos 4 millones como una conclusión de compra, lo que coincidía además con los días inicialmente estimados para el estado de alarma. Posteriormente, "en apenas 13 minutos" se envió otro correo por parte del director general ya apuntaba que compra debía ser de 8 millones de tapabocas para 30 días, sin que esta perito encontrara la motivación "ni verbal ni por escrito".

También ha preguntado el fiscal a las expertas si cuando se firmó la orden ya se había fijado que la contratación fuera de emergencia, lo que relajaba los requisitos legales para la adjudicación. La auditoría no logró saber por qué empresa Soluciones de Gestión ya tenía este dato antes de firmarse el contrato.

Las comparecientes han sido las funcionarias de Transportes Sara Anguita, Ana Balbás y Belén Roel, queuienes comparecieron junto a Lourdes del Amo, la experta contratada por Ábalos para hacer un 'contrainforme' para rebatir las conclusiones del análisis del Ministerio.

Discrepancias entre peritos

Esta última es experta en derecho y 'compliance' (cumplimiento normativo en empresas) y ha explicado que realizó su valoración ciñéndose a la auditoría, sin poder acceder a documentación adicional. En todo caso, su cometido no era analizar la compra de las mascarillas, sino determinar si la auditoría de Transportes se realizó conforme a lo parámetros que deben seguir este tipo de análisis públicos, algo que consideró que no se hizo en este caso.

La falta de anexos no le permitió a la perito de Ábalos analizar los correos electrónicos ni comprobar si las entrevistas que se realizaron al personal de Transportes se hicieron cumpliendo las normas y por qué se habló con algunas personas y con otras no. La autora del trabajo encargado de Puente le ha respondido que no se trataba de una auditoría pública, sino interna.

También ha cuestionado la perito de la defensa que en la auditoría se emplearan términos que no son habituales en este tipo de trabajos, como adjetivos, o expresiones como "llama la atención", que se apartan de los estándares de lo que debe ser una auditoría. Las expertas de Transportes se han defendido señalando que se siguió una guía "que tiene ya muchos años" y que introducir las manifestaciones de personas entrevistadas no es realizar juicios de valor. A partir de este momento, el interrogatorio de la abogada de la acusación popular ha estado dirigida a poner en valor el trabajo realizado por las inspectoras de Transportes, mientras que las defensas han intentado desacreditarlo.

El exministro José Luis Ábalos (i) y su exasesor Koldo García (d) en el banquillo de los acusados durante el juicio por el 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). El exministro José Luis Ábalos, su exasesor Kol / Pool

Ánálisis de audios

En la sesión de este jueves, que da inicio a la fase de la prueba pericial, también están citados los tasadores de un piso en el Paseo de la Castellana de Madrid que según la investigación fue ofrecido al que fuera titular de Transportes para compensar las adjudicaciones millonarias; así como los autores de los informes técnicos sobre las grabaciones incautadas a Koldo en varios de sus dispositivos electrónicos, cuyo contenido sustenta en gran medida la acusación.

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Ya en fase de instrucción, el pasado mes de diciembre, el juez Leopoldo Puente escuchó conjuntamente a las dos parejas de guardias civiles de Criminalística y a los peritos propuestos por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en relación con estas grabaciones, y las conclusiones alcanzadas por los dos grupos fueron dispares: los agentes para negar cualquier manipulación y los propuestos por la defensa para sostener justo lo contrario.