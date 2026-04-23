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Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Rajoy y Cospedal, a escena: última hora desde la Audiencia Nacional

Todas las anotaciones de Villarejo sobre Rajoy y Cospedal que el juez consideró insuficientes para acusarles en la Kitchen

Especial multimedia | Los fogones de la Kitchen

DIRECTO | Mariano Rajoy y Mª Dolores de Cospedal declaran en el Juicio del 'Caso Kitchen' / Sara Fernández

Tono Calleja Flórez

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

El juicio de la Audiencia Nacional (AN) sobre la 'Operación Kitchen' afronta las testificales más esperadas del proceso en su tercera semana, entre las que destacan las declaraciones de expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el extesorero del PP Luis Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias, o la ex secretaria general de los 'populares y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

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