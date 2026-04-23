Rajoy declara en el juicio de Kitchen que es "absolutamente falso" que Bárcenas le entregara la contabilidad 'b' del PP

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha declarado ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la operación Kitchen que es "absolutamente falso" que Luis Bárcenas le entregara la contabilidad 'b' del partido, como explicó el extesorero del PP en la vista oral, que señaló que el exlíder popular se giró en su sillón y procedió a romper el documento en una máquina de destrucción de papeles.

El interrogatorio del expresidente del Gobierno, que ha durado una media hora, ha comenzado de forma muy trabada, en la que la abogada que representa a la acusación que ejerce el PSOE, Gloria de Pascual, hacía preguntas y el testigo contestaba con un lacónico "no". Todo ello acompañado de continuas interrupciones de la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, que no ha dejado a la letrada pasar una para evitar que se saliera del contenido del juicio. Un tira y afloja que ha empezado desde que la abogada le ha preguntado si se le conocía como "M.Rajoy", "RAJ" o "el asturiano". "Yo me llamo Mariano Rajoy como todo el mundo sabe y luego cada uno me llama como quiere, pregúntele a ellos", se ha revuelto el testigo.

Mariano Rajoy, en la Audiencia Nacional, donde declara por el caso Kitchen. / José Luis Roca

A las quejas de la presidenta, que han motivado las continuas protestas de la abogada del PSOE, se ha sumado el fiscal César de Rivas Verdes-Montenegro, que también la ha interrumpido para advertir al tribunal que lo que preguntaba la letrada de los socialistas estaba fuera de la causa.

Tras señalar que él trataba más con ministros que con secretarios de Estado, salvo quizá los de Economía, por la situación económica que se vivía en ese momento, ha admitido que probablemente trató con Jorge Fernández Díaz sobre el caso Gürtel y la causa relativa a la financiación ilegal del partido. “Es posible que comentáramos algo con él porque era un tema que no era grato, pero consecuencias de ahí ninguna”, ha señalado Rajoy, que ha dejado en el aire que se hubiera reunido en alguna ocasión con el ex secretario de Estado Francisco Martínez.

"Se adecuó a la legalidad"

En otro momento de su declaración, Rajoy ha abandonado sus respuestas monosilábicas para hacer una defensa de los acusados. En concreto, ha argumentado que no ha habido "ninguna operación política y luego supimos que hubo una operación policial", y cuyo objetivo era "el que tenía que haber sido", localizar el dinero que tenía Bárcenas en el extranjero. [...] Hubo una operación policial para encontrar el dinero de Bárcenas, de la que están al margen el ministro y el Gobierno, y estoy convencido de que se adecuó a la legalidad", ha zanjado.

Como presidente del Gobierno "ni firmé, ni me ocupé de los fondos de Interior. Esa no es mi función", ha aseverado el testigo, que también ha puesto especial atención en descartar que el propio ministro del Interior esté al tanto de una operación contra el narcotráfico o saber quién es un confidente. "Yo jamás supe de operaciones, de confidentes ni de fondos reservados y estuve un tiempo muy difícil al frente del Ministerio del Interior".

Mariano Rajoy, en la Audiencia Nacional, donde declara por el caso Kitchen. / José Luis Roca

"El secretario de Estado lo que hacía era firmar las grandes partidas: 50.000 para la Policía y 50.000 para la Guardia Civil. A partir de ahí no hace nada. Es absurdo pretender que un secretario de Estado se dedique a eso", ha completado Rajoy.

"Llegamos a la conclusión de que Bárcenas no era trigo limpio. A mí personalmente no me dijo nada, pero se recorría todo Madrid diciendo que el Gobierno no le apoyaba. A mí no me lo dijo, pero siguieron las mismas fiscales y los mismos policías", ha completado el testigo.

Relación con Bárcenas

La abogada del PSOE le ha preguntado sobre si recordaba un mensaje en el que Bárcenas le decía que tenía que hablar con "Javier", y Rajoy ha contestado: "No lo recuerdo, no sé si me lo mandó, reconocerlo no lo puedo reconocer porque no lo he mandado ya. No tengo ni la más remota idea". No obstante, ha señalado que con Javier Iglesias se reunió hace años un par de veces, porque era el abogado de Álvaro Lapuerta, tesorero del partido, mientras Bárcenas era gerente. Según ha dicho, su relación cambió cuando supo que guardaba 48 millones en Suiza, pero no recordaba cuándo y los mensajes.

Mariano Rajoy, en la Audiencia Nacional, donde declara por el caso Kitchen. / José Luis Roca

En el sumario hay numerosas anotaciones y grabaciones que apuntan a que la Kitchen se creó para 'salvar' a Mariano Rajoy de su supuesta implicación en el caso Gürtel. El propio Luis Bárcenas en su declaración en el juicio reconoció que le habían sustraído un pendrive con grabaciones a Rajoy y al 'popular' Javier Arenas. Las agendas de Villarejo evidencian que la trama parapolicial se alarmó por la existencia de estos audios. Por eso habrían creado "un gabinete de crisis" y le dieron "al tarro" para tratar de conseguir las grabaciones y destruirlas.

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Este jueves, además del expresidente del Gobierno está citada como testigo la que fuera su 'número dos' en el PP, exministra de Defensa y expresidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. El juez que instruyó el caso en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, no vio indicios suficientes para acusarles. Asimismo, comparecerán como testigos el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido, los ex secretarios de Estado José Antonio Nieto e Ignacio Ulloa Rubio, y el que fuera jefe de gabinete de María Dolores de Cospedal en el Gobierno castellanomanchego, José Luis Ortiz.