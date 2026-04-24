Amnistía Internacional denuncia que el pacto PP-Vox en Aragón "vulnera derechos humanos reconocidos desde hace 80 años"

Las reacciones de los partidos, organizaciones sindicales y oenegés al pacto del Partido Popular y Vox en Aragón se siguen produciendo, principalmente, en contra del contenido del acuerdo. Una de las últimas valoraciones es la de Amnistía Internacional, que denuncia que el pacto, "de ponerse en práctica, vulnerará derechos humanos reconocidos internacionalmente desde hace 80 años".

"La Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, proclama que toda persona tiene los mismos derechos y libertades. La igualdad intrínseca de todas las personas, que tienen los mismos derechos y libertades sea cual sea su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra circunstancia, se ve vulnerada una y otra vez", denuncian desde la organización, que recalcan que "en el texto del acuerdo se incorporan medidas racistas, discriminatorias e islamófobas que solo favorecen la exclusión de las personas en situación de mayor vulnerabilidad".

El denominado "principio de prioridad nacional" que se utiliza en el acuerdo supone una "discriminación por nacionalidad, contraria al derecho internacional", señalan. "Las personas migrantes son las más afectadas, especialmente aquellas en situación irregular a las que expresamente se las excluye del acceso a servicios básicos de carácter social de forma discriminatoria en base a este principio", han lamentado.

Además, reprochan que el acuerdo representa "un ataque a las y los menores y jóvenes no acompañados en Aragón porque las medidas planteadas vulneran sus derechos humanos, como el derecho del niño o niña a ser escuchado y a que se garantice su interés superior". "Sobre el traslado de menores, el acuerdo rechaza el cumplimiento de los Reales Decretos ya aprobados y jurídicamente vinculantes para las comunidades autónomas", denuncian.

Por todo lo anterior, para Amnistía Internacional pacto destila una "narrativa racista y deshumanizadora" ya que vincula inmigración con delincuencia "y se incorporan medidas específicas de protección para los policías "que prestan servicio en centros vinculados a la inmigración ilegal", entre otras.

Como única cuestión positiva, desde Amnistía Internacional destacan que el acuerdo PP-Vox impulsa la construcción de vivienda pública asequible, y se compromete a priorizar colectivos como jóvenes y personas con discapacidad, planificar obras hidráulicas en zonas de riesgo de desbordamiento e incrementar el presupuesto en sanidad y nuevos centros de salud.

Por otro lado, denuncian que se rechace la aplicación de la ley de Vivienda estatal (como venía haciendo hasta ahora el Gobierno de Aragón) y alertan de que la medida sobre la verificación del fraude prestacional "supone presuponer el uso fraudulento del padrón, siendo este la vía de entrada a derechos como la vivienda, la sanidad y la educación". Así, le recuerdan a ambos partidos "que el empadronamiento es un deber y un derecho de todas las personas que viven en España, con independencia de su situación administrativa".

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Y finalmente alertan de la ausencia total de menciones a los derechos de las mujeres en el acuerdo, a la par que critican la prohibición del uso del velo integral. "Los vetos absolutos son discriminatorios, pueden estigmatizar más a las mujeres musulmanas. Ningún responsable político debe dictar lo que una mujer puede o no puede vestir como expresión de su identidad", recalcan. Y lamentan que "no aparece ni una sola medida que garantice la igualdad de género o la lucha contra la violencia de género, incluida la violencia sexual. ¿Y la trata o el derecho al aborto? Cero. ¿Dónde está el compromiso del PP con el Pacto Estado contra violencia de género?", concluyen.