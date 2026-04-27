Javier Arenas declara que se enteró de la fortuna de Bárcenas en Suiza por la prensa en enero de 2013

Es el 17 de diciembre de 2012. El juez Pablo Ruz, instructor de la causa Gürtel en la Audiencia Nacional, dicta una providencia cuyo párrafo cuarto dice:

"Procedente de las autoridades suizas, de fecha de entrada el día 3 de diciembre de 2012, remitiendo los documentos de Xetal International Ltd., Crédit Agricole, Fundación Sinequanon y LGT Bank, únanse a la pieza de su razón y ábrase un nuevo tomo 25 en el ramo separado de Suiza, compuesto por 6 subtomos con la denominación tomo Suiza 15.1… tomo Suiza 25.6; envíese por copia al Servicio de Inteligencia para su traducción…".

Los procuradores de todas las partes en el procedimiento ya tienen acceso a ella el día 19 por la tarde. El 20, el juzgado la incorpora a la nube, el almacenamiento en línea de la causa.

Luis Bárcenas, todavía tesorero nacional del Partido Popular, está pendiente. Su último recurso ante las autoridades judiciales helvéticas para bloquear la entrega de los datos a España ha sido desestimado. Después de un año, los documentos de la Fundación Sinequanon y su cuenta en el LGT Bank 8.0401489 estaban al caer. Esa primera remesa documental arroja un saldo de 14.885.976,99 euros, después de haber alcanzado 22,1 millones a comienzos de 2008. Luego llegarían otros datos de otros bancos, según los cuales Bárcenas llegó a acumular 48,2 millones de euros.

Pero el 19 y 20 de diciembre de 2012, el tesorero nacional tiene que alertar a la cúpula de su partido. Llama a Javier Arenas, miembro de la Comisión Ejecutiva, con quien mantiene una relación personal, y le informa de que viajará a Sevilla para hablar con él. Arenas reserva una mesa en el restaurante Oriza, a tiro de piedra de los Jardines de Murillo.

Según ha explicado Arenas en su declaración testifical este lunes 27 de abril, en el juicio sobre la Operación Kitchen, la conversación que tuvo lugar a finales de 2012 fue la "última" que mantuvo con Bárcenas. La publicación de los 'Papeles de Bárcenas' (contabilidad B del PP) y el dinero que mantenía el tesorero en Suiza fueron "dos hechos", en palabras de Arenas, muy relevantes para que esa relación desapareciera. Según dijo, conoció las cantidades que tenía el tesorero "absolutamente a través de los medios de comunicación".

En la comida, explicó Arenas, "básicamente, él me traslada que todo lo que ha hecho ha sido siempre legal, que está muy enfadado con el comportamiento nada imparcial de fiscales y policías acerca de sus actividades". También diría que el tesorero esperaba que cambiasen los fiscales.

'Flashback'. Arenas recuerda este lunes que participó en la reunión en la que él y Rajoy, en nombre del PP, rompen definitivamente con Bárcenas y su mujer en la planta séptima de la sede del PP en Génova 13. Es un encuentro "humano", dice Arenas.

Es él quien lo organiza, ya que María Dolores de Cospedal, secretaria general desde 2008, se niega a estar presente.

Es el 7 de marzo de 2010. Luis Bárcenas deja "definitivamente" —ya había renunciado como senador un año antes— el puesto de tesorero; hasta entonces, su dimisión había sido calificada como "provisional". Pactan un salario de 255.600 euros anuales, y 20.000 euros en gastos de abogado, coche y secretaria en Génova.

'Flashforward'. Ahora, en diciembre de 2012, tiene, pues, todo el sentido que, cuando Bárcenas confirma que los datos de una de las cuentas bancarias de Suiza han llegado al juzgado 6 de la Audiencia Nacional, llame a Arenas para avisar.

Allí, en esa reunión, la versión de Bárcenas es que informa a Arenas de que los documentos han llegado a la Audiencia Nacional y propone dar por terminada su relación contractual con el PP —pactada el 7 de marzo de 2010— y controlar los daños tanto del partido como de Rajoy. Asegura que en el restaurante le exhibe a Arenas un acta notarial, protocolizada unos días antes, el 14 de diciembre, con la “cuenta analítica” de donativos y gastos que gestionaban el anterior tesorero, Álvaro Lapuerta, y él mismo.

Es decir, Bárcenas aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid —que las cuentas suizas pasan a España— para hacerse un escudo, blindarse, con la amenaza de la espada de Damocles de la contabilidad B.

Arenas le contará unos días más tarde que ha estado con Rajoy y con Cospedal en La Moncloa y que les ha transmitido que Bárcenas tenía dinero en Suiza, que pronto se conocerían los datos y la idea del finiquito, pero que el presidente del partido y del Gobierno recomendó que las cosas siguieran, de momento, como estaban.

Todo volará por los aires con la primera noticia de la llegada de los datos sobre la fortuna suiza de Bárcenas, el 17 de enero de 2013, e inmediatamente después, en la segunda quincena de enero, sin tregua, con la información de los sobresueldos y donativos en negro del PP.

Pero, atención; la decisión del Ministerio Público suizo de transmitir los datos a las autoridades españolas está firmada el 19 de enero de 2012.

Rajoy había tomado posesión el 21 de diciembre de 2011.

De haberse transmitido inmediatamente las cuentas, su llegada a Madrid no hubiera tenido lugar más allá del 19 de febrero de 2012.

No es difícil imaginar el desastre que habría supuesto la llegada de las cuentas suizas con un Gobierno en apenas dos meses de mandato que, además, había incumplido sus promesas electorales al anunciar una subida de impuestos.

Pero Bárcenas ordena a sus abogados en Ginebra recurrir la decisión de la fiscalía helvética del 19 de enero de 2012, primero ante el Tribunal Penal Federal y más tarde ante el Tribunal Federal helvético.

Bárcenas ganará nueve meses para diseñar la estrategia de mezclar los 'Papeles' con las cuentas suizas.

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