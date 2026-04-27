El juez del caso Plus Ultra deja libre al banquero que fue detenido en Aruba, pero le prohíbe salir de la UE

El juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha dejado en libertad al empresario peruano Luis Felipe Baca, pero le ha prohibido que salga del territorio Schengen, según informan fuentes del caso a esta redacción. El instructor ha prorrogado el secreto de las actuaciones un mes más.

Tal y como adelantó este diario la Audiencia Nacional logró la extradición del banquero peruano, que había sido detenido en marzo pasado en la isla caribeña de Aruba.

Calama no aceptó el ofrecimiento de Baca, quien había anunciado su intención de viajar de forma voluntaria a España si se levantaba la orden de detención internacional, por la que permanecía privado de libertad en una prisión de la antigua colonia neerlandesa situada al Norte de Venezuela.

Varios querellados

El instructor consideró que no había lugar a dejar sin efecto la tramitación de la extradición en curso de Luis Felipe Baca, que fue objeto de una querella por parte de la Fiscalía Anticorrupción que también implica a su hermano Enrique Baca y a otras cinco personas: los ciudadanos venezolanos Gabriela Puente Garaboa y Danilo Alfonso Diazgranados, el financiero de Países Bajos Simon Leendert Verhoeven, el peruano Kristhian Alegre Walter y un abogado español.

Las fuentes consultadas sostienen que Luis Felipe Baca sostiene que no se fugó de la Justicia española, sino que simplemente dejó de residir en España por motivos personales, y que su cambio de domicilio a Aruba fue comunicado a la Agencia Tributaria española.

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Hasta el momento los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) solo han detenido en el marco del caso Plus Ultra al presidente, cofundador y actual dueño de la compañía, Julio Martínez Sola; a su 'número dos', Roberto Roselli; al empresario Julio Martínez Martínez y a un abogado español. Todos fueron puestos en libertad. Precisamente¡, una de las empresas del arrestado Julio Martínez Martínez realizó pagos por más de 600.000 euros al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y a la empresa de sus hijas.