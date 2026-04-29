Jorge Azcón, investido de nuevo presidente de Aragón gracias a Vox

El líder del Partido Popular en Aragón, Jorge Azcón, ha vuelto a ser elegido presidente del Gobierno de Aragón gracias a los votos de su partido y los de Vox en el debate de investidura celebrado en las Cortes de Aragón este martes y miércoles. Azcón se convierte así en el primer líder del PP en repetir en el cargo en toda la historia de la democracia en Aragón y abre la puerta al segundo gobierno de coalición de derechas en la comunidad, después del fallido intento de 2023.

Una semana después de hacer público el acuerdo con la extrema derecha, el presidente aragonés en funciones ha sido elegido jefe del Ejecutivo aragonés y mañana tomará posesión en un acto institucional en el Pignatelli. Este lunes está previsto que se dé a conocer el nuevo Consejo de Gobierno, que estará formado por seis integrantes del PP y tres de Vox, además del propio presidente.

Con 39 votos -por la ausencia por baja de enfermedad de un diputada de Vox-, Azcón ha sido investido pasadas las 15.30 horas con los votos en contra del PSOE, Chunta Aragonesista, Teruel Existe e Izquierda Unida, que han denunciado el carácter "racista y clasista" del acuerdo de las dos derechas inspirado en el principio de la "prioridad nacional" que hoy ha vuelto a estar en el centro del debate y de las críticas de la oposición, que ha ahondado en que "ni la Iglesia ni Amnistía Internacional defienden este acuerdo".

Jorge Azcón y Alejandro Nolasco. / JAIME GALINDO

En su última intervención antes de ser investido presidente, en la réplica conjunta al PP y a Vox, Azcón ha asegurado que "las segundas partes nunca fueron buenas es una frase hecha para el cine, no para la política". "En las segundas partes se toman las decisiones con mayor conocimiento de causa y siempre pensando en lo mejor", ha defendido el presidente Azcón momentos antes de ser reelegido con la segunda mayoría más amplia, después de la conseguida por Lanzuela en 1995.

El recién elegido presidente ha asegurado que, en el cargo que van a ostentar a partir de ahora, "no hay posibilidad de tomarse el trabajo con relax ni a ratos" . "En una responsabildiad política se tiene qur trabajar los siete días de la semana, las 24 horas del día. El éxito del Gobierno pasa por tres ingredientes: el trabajo; el equipo, porque nadie triunfa solo; y el talento", ha dicho Azcón, poco antes de que se confirme quiénes van a ser los componentes de su nuevo Gobierno. Y ha reconocido que "gobernar nunca es sencillo: para tomar decisiones no solo hace falta valentía, también hace falta habilidad".

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Celebración de los diputados del PP tras la reelección de Jorge Azcón como presidente del Gobierno de Aragón. / JAIME GALINDO

Y ha concluido su mensaje a la Cámara apelando a los diputados de Vox: "Hay algo en lo que estaremos de acuerdo: la prioridad absoluta es la democracia, que los aragoneses puedan seguir confiando en nosotros, que respetemos los principios básicos de la democracia, la separación de poderes, el Estado de Derecho, la legalidad. Defender a Aragón es algo que nos va a unir mucho más de lo que nos va a separar", ha concluido el nuevo presidente de Aragón.