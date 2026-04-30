Koldo niega la relación con Sánchez que insinuó Aldama: "No tenía su teléfono"

Koldo García ha optado ante el tribunal del Supremo esperar a ser interrogado por su defensa, ejercida por la abogada Leticia de la Hoz, para negar con contundencia ciertos extremos en los que se basa la acusación que pesa en su contra por los que ya le había preguntado el fiscal. Y, de paso, para introducir ciertos aspectos planteados este miércoles por el comisionista Víctor de Aldama. Así en relación con la supuesta relación que mantenía con el presidente del Gobierno, Koldo ha pedido "sentido común". "No tenía su teléfono", ha afirmado de forma contundentemente.

Pese a lo declarado la víspera por Aldama, que dijo haberle visto hablar con el presidente del Gobierno, Koldo García ha reconocido que le hablaba y saludaba durante la campaña de primarias, pero después de llegar el PSOE a la Moncloa, él ya "no hablaba" con el presidente del Gobierno, ni tenía su teléfono en su agenda. "Por favor, sentido común", ha manifestado.

Ante el tribunal que le juzga por la compra de mascarillas por organismos dependientes del Ministerio de Transportes, García ha dedicado la primera parte de su declaración a preguntas de su defensa ha querido dejar claro que colaboró con la Guardia Civil incluso tras dejar su responsabilidad como asesor ministerial en la lucha contra el terrorismo yihadista. A preguntas de su abogada, el exasesor del exministro José Luis Ábalos ha asegurado que ha colaborado con el Instituto Armado 27 años, cuando hacía falta proteger a "jueces, fiscales, políticos" del terrorismo de ETA.

“No entiendo que la Guardia Civil pueda decir que tú has colaborado 27 años gratuitamente para decir todo lo has hecho, con los riesgos que acarrea para mi familia. Me han dado menciones, medallas, pero es que hay huevos”, se ha quejado el acusado para acabar asegurando que al reconocerlo en el juicio que se celebra en el Supremo pretende proteger a su hermano Joseba.

Prostitución

Según su versión, fue "jefe de seguridad de una empresa, con 70 empleados", a los que tenía que cubrir cuando faltaba, lo que suponía que en ocasiones le correspondiera hacerlo en lugares donde se ejercía la prostitución. Ha situado su colaboración con la Guardia Civil en el año 91, lo que le ha dado pie a situarse en el "primer proyecto de España ayudando a mujeres maltratadas". Aunque él, según dice, habría permanecido "en el anonimato más grande", explicado cómo le daban teléfonos desechables para hablar con su contacto para priorizar su seguridad.

"Mi colaboración después de salir del ministerio era logística para ciertas cosas. Había que conseguir que ciertas personas trabajaran durante un tiempo y entonces había que pedir a la empresa. Me pedían que hubiera personas dadas de alta trabajando sin ir a trabajar. Es verdad que tenían una carencia grave para conseguir información", ha explicado Koldo. Cuando toda la sala dudaba de a dónde querría llegar, si se referiría a la Jésica Rodríguez, que fue pareja de Ábalos, su abogada le ha pregunta si era para investigar terrorismo yihadista y Koldo tras unos segundos en silencio ha acabado asintiendo.

Noticias relacionadas

El exasesor de Ábalos se ha quejado que después de esta colaboración de casi tres décadas, de saber que estaba siendo vigilado por agentes y "de ofrecer las llaves" de su casa para que lo registraran, los agentes procedieran a entrar en su domicilio armados mientras su hija pequeña de tres años estaba en el inmueble.