El PP alerta de la "precariedad" y la "sobrecualificación" de los jóvenes en un manifiesto por el primero de mayo

El Partido Popular (PP) alerta en un manifiesto publicado con motivo del primero de mayo, día del trabajador, de la "precariedad" y la "sobrecualificación" de los jóvenes en España como uno de los principales problemas de nuestro mercado de trabajo. Los de Alberto Núñez Feijóo, el primer partido de la oposición a nivel nacional y el que gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas, manifiesta su reconocimiento "a todos los hombres y mujeres que, con su esfuerzo, su talento y su dedicación, sacan adelante cada día nuestro país. A quienes madrugan para abrir un negocio, a quienes trabajan en una fábrica, en una oficina, en un hospital, en el campo, en un taller, en una tienda o desde un ordenador", señala el texto en alusión, esta última, a quienes practican el teletrabajo, una disciplina cada vez más desarrollada después de la pandemia de hace seis años.

Los conservadores reconocen igualmente en su manifiesto a "los autónomos, a los empleados públicos, a los trabajadores por cuenta ajena, a los jóvenes que buscan su primera oportunidad y a quienes, después de una vida laboral, temen quedarse fuera del mercado de trabajo". Lejos del lenguaje habitual de confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez, al que ni siquiera se cita en los seis folios que tiene el documento, el PP aboga por una "reflexión seria" sobre la realidad del mercado laboral español. Y en ese sentido, señalan cómo España tiene una de las tasas de paro más altas de toda Europa, aún por encima del 10%, lo que se califica de "un diferencial inaceptable".

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El manifiesto pone especial acento en quienes empiezan a incorporarse a ese mercado laboral: "No podemos aceptar como normal que miles de jóvenes encadenen contratos precarios, retrasen su emancipación, renuncien a formar una familia o vean la vivienda como una meta imposible". Y también apunta así al problema de quienes trabajan en labores muy por debajo de su titulación académica: Tampoco podemos conformarnos con un mercado laboral que desaprovecha el talento. España es el país de la Unión Europea con mayor tasa de sobrecualificación, un 34%: demasiados trabajadores desempeñan empleos que están por debajo de su formación". Una realidad que para el PP "frustra expectativas personales" y "empobrece el conjunto de la economía". En síntesis: "Un país que forma a sus jóvenes, pero que no es capaz de ofrecerles empleos acordes a su preparación, está fallando en lo esencial".