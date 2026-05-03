El ministro de Exteriores iraní informa a Albares del curso de las negociaciones con EEUU

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manual Albares, y su homólogo iraní, Abbas Araqchi, han mantenido una conversación en la que éste le ha detallado el estado de las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra.

Durante la conversación, que se ha producido a petición del ministro iraní, Albares le ha reiterado el apoyo español a la vía diplomática y a la negociación en curso para alcanzar una paz definitiva, han informado a EFE fuentes de Exteriores.

La comunicación entre ambos ministros se produce en un momento en el que Irán ha confirmado que ya ha recibido a través de Pakistán la respuesta de Estados Unidos sobre la propuesta iraní de 14 puntos destinada a acabar con la guerra, cuyo contenido está analizando antes de emitir una respuesta oficial.

“La posición de Estados Unidos sobre la propuesta de Teherán ha llegado a Irán a través de Pakistán”, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, a la televisión estatal.

El diplomático explicó que la postura estadounidense “está siendo evaluada” y que, una vez concluido el análisis, Irán presentará su respuesta.

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Bagaei insistió en que la propuesta iraní “está centrada exclusivamente en poner fin a la guerra” y subrayó que “los asuntos relacionados con el programa nuclear no tienen absolutamente ningún lugar” en ese plan.