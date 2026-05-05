En la Audiencia Nacional
Ada Colau relata ante la fiscalía cómo Israel interceptó su flotilla para intentar que actúe ante la detención de los activistas español y brasileño
Varios activistas ratifican ante el ministerio público su denuncia por crímenes de guerra y contra la inmunidad que atribuyen a ministros del Gobierno de Netanyahu, interpuesta cuando se interceptó el primer intento de romper el bloqueo israelí y llegar a Gaza
La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, acompañada del eurodiputado y abogado, Jaume Asens, han venido a la Audiencia Nacional con un objetivo: intentar convencer a la fiscalía de la necesidad de abrir un procedimiento judicial por la interceptación israelí de las distintas flotillas que han intentado burlar el bloqueo que el Gobienro de Benjamín Netanyahu ha impuesto en la franja de Gaza, la última la semana pasada.
Ambos formaban parte del grupo de activistas que debían ratificar la denuncia que ellos mismos interpusieron tras la interceptación de la primera, en la que viajaba la propia Colau, en octubre del año pasado. Su esperanza es que el ministerio público decida que la justicia española deba intervenir y, además, hacerlo respecto a la detención de los dos activistas este fin de semana, uno de nacionalidad española y otro brasileño.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un camión arrolla a la mítica estatua de Leoncia de la Plaza de San Juan de Cáceres
- Leire Muñoz: de crecer entre barras a liderar cuatro negocios hosteleros en Plasencia
- PIDE llama a frenar las excursiones escolares en Extremadura hasta reforzar la protección docente
- Las obras del AVE disparan la demanda de alquiler y elevan los precios en Malpartida de Plasencia
- La Guardia Civil busca a un hombre fugado de un control rutinario en Serradilla: vestimenta oscura, gorra y mochila negra
- Esta es la guía completa de Womad Cáceres 2026: horarios, conciertos y actividades
- Un coche atropella a una mujer en un paso de peatones de la calle Juan Solano Pedrero de Cáceres
- Los promotores avisan del impacto que tendrá el nuevo código técnico en el precio de la vivienda en Extremadura