La Armada acoge en Madrid a 35 jefes de marinas europeas para evaluar amenazas en el desorden internacional

"Los desafíos al orden internacional exigen una respuesta coordinada", explica el almirante general Antonio Piñeiro, jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA) en una nota difundida por esa rama de los ejércitos con ocasión de un evento multinacional que arranca este miércoles. Hasta el jueves 7, le toca a la Armada acoger en Madrid una reunión de 35 jefes de las marinas de guerra europeas. Es la cita anual del CHENS, el Chiefs of European Navies Meeting, que ha devenido en observatorio de alto nivel de la seguridad marítima.

El inestable clima internacional favorece esa conversión. En su comunicado, el almirante Piñeiro destaca que la reunión se celebra "en un contexto de especial significado estratégico", y la respuesta coordinada que en su opinión se precisa ha de ser "basada en la cooperación". Este año el encuentro invita a socios de Iberoamérica, representantes de la UE, de la OTAN y de Estados Unidos. Dice el jefe de la Armada española que “la coordinación entre organizaciones y naciones es más importante que nunca para salvaguardar la libertad de navegación, defender el derecho internacional y preservar la paz en la mar”.

El objeto del encuentro es compartir análisis al más alto nivel militar, identifica amenazas y reforzar la cooperación. En la Armada consideran la cita como un foro de importancia creciente en los últimos años, según el entorno marítimo se ha ido convirtiendo en "escenario central para la seguridad y la prosperidad de Europa".

Alto valor estratégico

Ese escenario central es un medio por el que pasa buena parte de los medios de vida de los europeos. En su presentación del CHENS 2026, la Armada recuerda que más del 80% del comercio mundial discurre por el mar, que "entre el 95 y el 99% de los datos de internet a nivel mundial se transmiten a través de cables submarinos de fibra óptica", o que "casi la mitad de los vehículos que utilizamos son importados vía marítima", entre otros ejemplos del valor estratégico de este dominio.

Como si señalara la directa relación entre el bloqueo de Ormuz y los precios que muestran hoy los carteles de las gasolineras, la Armada apunta también que "cualquier alteración en este entorno tiene efectos inmediatos en la vida cotidiana".

Los 35 jefes de fuerzas navales convocados en Madrid analizarán problemas en "regiones clave". Entre ellas, la Armada considera el Báltico, el Indo-Pacífico, el Mar Rojo, el Mar Negro y el Mediterráneo. Pero, en una reunión en la que se aprovecha el networking y se estrechan relaciones personales entre almirantes, no solo se mirará al mapa, también a las formas de proceder en el dominio marítimo, y la integración del poder naval en los otros dominios que hoy contemplan los ejércitos: tierra, aire, espacio, ciberespacio y el cerebro humano -o dominio cognitivo- como sexto escenario de combate.