El jefe de Gabinete de Ayuso asegura que González Amador le facilitó una foto de unos periodistas y que no obtuvo sus datos de la Policía

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha negado este miércoles ante la jueza de Instrucción número 25 de Madrid, Raquel Robles González, haber recibido datos de la Policía Nacional sobre dos periodistas en el marco de la causa abierta por un presunto delito de revelación de secretos, según ha explicado a los medios de comunicación.

Al salir de su declaración, que ha durado una media hora, Rodríguez ha relatado a los periodistas que un vecino le mandó una foto de los periodistas a la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, y que este se la reenvió a él. Y que como les conocía no necesitó que nadie les identificara: "Lo más importante es que no fue la Policía. La Policía no puede entrar en un vehículo particular para hacer una foto. Nunca he hablado con la Policía de este asunto", ha insistido.

El jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, a su salida a los Juzgados de Plaza Castilla, a 6 de mayo de 2026 / César Vallejo Rodríguez / Europa Press

De esta forma, aportaba más datos sobre lo que había dicho a la entrada a los juzgados a los medios de comunicación: "Me las envió un vecino enfadado porque habían molestado a su hija", dijo previamente, para a la salida reconocer un error: "Me he expresado mal, porque no creo que haya muchos vecinos en ese edificio que tengan mi teléfono".

Viaje a México

Rodríguez ha comparecido este miércoles en calidad de investigado ante la magistrada por una denuncia del PSOE en relación a la supuesta difusión de datos personales de dos periodistas de 'El País' que trabajaban en el caso de Alberto González Amador, pareja de la dirigente madrileña. De hecho, ante los medios de comunicación ha lamentado que esta comparecencia ante el juzgado le ha impedido viajar con la presidenta Ayuso a México.

Sobre las críticas al viaje de Ayuso a este país de Norteamérica, Rodríguez ha circunscrito las mismas a un medio de comunicación: "El resto están encantados de defender lo que ha sido la gran herencia española y no nos deberíamos olvidar de eso. [...] A la izquierda le da por no por no creer en nuestra propia historia de España", ha lamentado.

El jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Angel Rodríguez (c), a su llegada a los Juzgados de Plaza Castilla, a 6 de mayo de 2026, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

Sobre los hechos por los que fue denunciado, Rodríguez había asegurado públicamente que los periodistas estaban molestando a "vecinos y a menores de edad", a quienes "les paraban para hacerles preguntas". Sobre cómo identificó a los periodistas, había afirmado que estas personas "firman cada día en su periódico", por lo que "no es una revelación de secretos". "¿Dónde está el secreto? A estos periodistas les conozco", dijo.

Además, había señalado que más tarde supo que los policías habían identificado a los periodistas. "Eso me he enterado después. Ni siquiera sé qué policías son. Se dijo en su momento que eran escoltas de la presidenta, pero no es así", ha señalado.

En el marco de la causa, la magistrada acordó librar oficio a la Unidad adscrita de Policía Judicial de esta sede judicial para que se proceda a la práctica de gestiones tendentes a la identificación de los Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que prestaron su servicio como escoltas de Ayuso, los días 18 y 19 de marzo de 2024.

Denuncia del PSOE

La denuncia fue presentada en enero de 2025 por el PSOE por un presunto delito de revelación de secretos, en concreto datos personales de dos periodistas. Según la denuncia, el jefe de gabinete de Ayuso habría obtenido esos datos personales, nombres y fotografía, "de un policía nacional que pertenece a la escolta" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que había identificado a los periodistas el pasado 19 de marzo, cuando estos acudieron a las inmediaciones del domicilio de Ayuso.

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El PSOE reclamó entonces la imputación de Rodríguez por filtrar información privada de estos reporteros y que su teléfono sea investigado para evitar "la posible destrucción de pruebas" de los mensajes que tengan relación con el caso, según informa Europa Press.