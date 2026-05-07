Feijóo acusa al Gobierno de crear "confusión" y exige conocer los expertos que gestionan la crisis del hantavirus

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este jueves al Gobierno de Pedro Sánchezde "generar confusión" en la gestión de la crisis del hantavirus y ha pedido los documentos sanitarios que "avalen cada decisión" y los expertos contactados. A su entender, se necesitan "certezas" y el Ejecutivo "no las ofrece".

En un mitin en el Puerto de Santa María (Cádiz) para apoyar la candidatura de Juanma Moreno a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Feijóo ha asegurado que el Gobierno "no habla con claridad" y el país "necesita que alguien ejerza el liderazgo cuando hay una crisis".

El jefe de la oposición ha señalado que en una situación como la actual el Gobierno "no tiene que pedir tranquilidad a la gente" sino "transmitir tranquilidad" a los ciudadanos, algo que, a su entender, se produce cuando "hay transparencia permanente", "las decisiones son firmes y sensatas" y los ciudadanos "sienten que el Gobierno sabe lo que hace".

El líder del PP ha señalado que "lo último que hace falta ante una crisis sanitaria es generar confusión" y ha recalcado que en los últimos días ha habido "demasiada confusión", ya que, según ha destacado, primero dijeron que el barco "no vendría a las costas españolas" y "después que sí".

Además, ha señalado que el Gobierno dijo "que los españoles afectados irían a Canarias" y "ahora que van a Madrid", en referencia al traslado al hospital militar Gómez Ulla de los 14 españoles que viajan en el crucero afectado por el brote de hantavirus.

También ha recordado que el Ejecutivo dijo que los pasajeros del crucero "estarían en cuarentena" y "ahora que es voluntaria" esa cuarentena. "Esto no es serio. Y por tanto, desde aquí, le mandamos un abrazo de solidaridad al pueblo de Canarias", ha enfatizado.

No ha creado la agencia de salud pública

Feijóo ha indicado que lo que tiene que guiar las decisiones sanitarias "es la ciencia" y ha añadido que "quienes conocen la ciencia son los expertos y no los políticos". Según ha dicho, el Gobierno tiene "el deber de evaluar hasta el último detalle antes de hablar", "transmitir exactamente los riesgos" que se afrontan y qué protocolos hay que aplicar.

En este punto, ha subrayado que España "no tiene aprobado el plan de preparación y respuesta ante la emergencia sanitaria" y el Gobierno "tampoco ha creado la Agencia Estatal de Salud Pública, ambos "comprometidos" después de la pandemia del Covid 19.

Por eso, el presidente del PP ha dicho que su partido quiere conocer "los documentos sanitarios que avalen cada decisión" y "el nombre de los expertos" con los que ha contado para gestionar esta crisis.

A renglón seguido, ha cargado contra la ministra de Sanidad, Mónica García, y ha alertado del riesgo de contar en el Gobierno con "ministros candidatos a comunidades autónomas", ya que, según ha dicho, esta crisis sanitaria le "pilla discutiendo con sus compañeros a ver quién se presenta en su partido" a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en alusión al eventual proceso de primarias en Mas Madrid.

A su entender, en vez de "gestionar los problemas del ministerio" está "gestionando los problemas internos de sus partidos" cuando un ministro tiene que estar "a tiempo completo dedicado" a su Ministerio.

Ve "básica" la "lealtad institucional"

Asimismo, Feijóo ha subrayado que la "lealtad institucional" es "básica en los momentos delicados" y ha asegurado que "tomar decisiones a espaldas de las comunidades autónomas que tienen que gestionar los servicios de salud es una verdadera irresponsabilidad".

"Un Gobierno leal no impone sino que dialoga y es transparente", ha manifestado, para añadir que las autonomías necesitan tener información de "qué protocolos hay que aplicar, quiénes son los expertos que lo han hecho y cuál es la situación real".

Feijóo ha señalado que hace estas peticiones por las sociedades científicas, que le trasladan "su inquietud y la necesidad de mejorar la gestión", así como por la "gente afectada" y "preocupada" por lo que está ocurriendo porque "necesita una gestión seria" y "no necesita alarma". "Acordándonos de cómo tramitaron y cómo gestionaron la crisis del Covid, es lo mínimo que podemos pedir", ha finalizado.