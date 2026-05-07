El Gobierno y la Iglesia culminan con la visita del Papa una legislatura de pactos desde Cuelgamuros a las víctimas de pederastia

Las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia durante esta legislatura han estado marcadas por tensas negociaciones y algunos de los principales acuerdos alcanzados han necesitado la mediación directa del Vaticano. El balance final se traduce en grandes pactos, que van desde la resignificación de Cuelgamuros y la asunción por parte de la Iglesia de las reparaciones a las víctimas de abusos en su seno, hasta la equiparación del régimen fiscal de la Iglesia al de otras entidades sin ánimo de lucro y la reversión de inmatriculaciones mal realizadas.

Un camino durante el que se han producido choques, resistencias y algunas amenazas cruzadas donde ambas partes han tenido que acabar cediendo en sus pretensiones de máximos para desbloquear estas carpetas y apaciguar una relación por momentos conflictiva. Una legislatura de pactos, a modo de desminado diplomático, que tendrá su punto culmen con el viaje del Papa a España el próximo mes de junio.

Como “acontecimiento de gran trascendencia institucional, social y cultural”, el encargado de relaciones con la Iglesia, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se reunió este martes en Moncloa con el nuncio apostólico en España, monseñor Piero Pioppo, para cerrar los flecos organizativos e institucionales de la visita de León XIV. Bolaños ha cultivado una estrecha relación con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y en su departamento se celebró su continuidad en el puesto tras el fallecimiento del papa Francisco. Conocía las carpetas y Bolaños negoció directamente con él para limar resistencias de la Conferencia Episcopal.

Resignificación del valle de Cuelgamuros

Bolaños empujó así en una reunión en el Vaticano el acuerdo de Cuelgamuros, antes conocido Valle de los Caídos, para transformarlo en un lugar de memoria de democrática. Un acuerdo a cambio de no expulsar a los monjes benedictinos y de no desacralizar el monumento franquista. Sobre esta carpeta solo quedan por perfilar los últimos flecos, con el cambio de titularidad como último paso legal del proceso.

El Gobierno prevé aprobar antes de que acabe el año un real decreto para dotar de un nuevo marco jurídico al Valle de Cuelgamuros, según se incluye en el Plan Anual Normativo 2026. De forma paralela, se sigue avanzando en el proyecto de construcción de un memorial, inspirándose en intervenciones como las del Memorial al Holocausto de Berlín, aunque el inicio de las obras no está previsto como pronto hasta inicios de 2027.

El real decreto es condición necesaria para efectiva la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y definir así el cambio de titularidad o reglas de uso. El texto deberá encajar una nueva arquitectura institucional definiendo quién gestiona el nuevo Cuelgamuros, sus competencias u ordenar el régimen patrimonial. El proyecto ganador para la resignificación de Cuelgamuros -La base y la cruz- tiene hasta finales de julio para la redacción del proyecto de ejecución. A partir de ahí, se apunta a finales de año o principios del próximo la licitación de las obras.

Víctimas de pederastia

El pasado 30 de marzo, el Gobierno y la Iglesia firmaron el protocolo para crear el órgano mixto encargado de indemnizar económicamente o reparar a las víctimas de pederastia. La presión del Vaticano sobre la Conferencia Episcopal ya fue fundamental para forzar el convenio y luego lo fue también para firmar el protocolo. El propio ministro de Presidencia y Justicia reconoció que hubo conversaciones con Roma hasta los últimos días y de ahí que manifestase su agradecimiento en la Santa Sede "el impulso que ha dado a este acuerdo y que se haya podido firmar".

El acuerdo vino precedido de choques públicos, con el presidente de los obispos, Luis Argüello, llegando a abogar en una entrevista por cambio de Gobierno a través de “una cuestión de confianza, una moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos". Pedro Sánchez lo acusó de interferencia política. Bolaños fue un paso más allá recriminándolo por carta y deduciendo su interés por un Gobierno de PP y Vox porque “no han mostrado el menor interés en las víctimas de abusos”.

Finalmente, se desbloqueó el acuerdo culminándolo el pasado mes de abril con la creación de la Oficina para el reconocimiento y la reparación de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. El Ejecutivo cedió en la exención del IRPF reclamada por la Conferencia Episcopal. "El sistema fiscal no puede ser ajeno a esta sensibilidad", ha justificaba el ministro de Hacienda, Arcadi España, tras defender el acuerdo "histórico" de reparación a las víctimas, aunque "no existe dinero que pueda curar esas profundas heridas".

Noticias relacionadas

Fiscalidad

Fruto del diálogo con la Santa Sede, en el Ejecutivo celebran otros “acuerdos históricos” que han resuelto asuntos pendientes durante décadas. Además de la resignificación del Valle de Cuelgamuros, se acordó al final de la pasada legislatura la equiparación del régimen fiscal de la Iglesia al de otras entidades sin ánimo de lucro bajo el principio de “no privilegio y no discriminación”. Asimismo, se realizó la reversión de inmatriculaciones mal realizadas.