RONDA DE CONTACTOS
Mañueco, propuesto para ser investido de nuevo presidente de Castilla y León
El presidente del Parlamento autonómico, Francisco Vázquez, ha anunciado la propuesta tras la ronda de contactos con los partidos con representación parlamentaria
Valladolid
El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido propuesto este jueves como candidato a la investidura para una sesión plenaria aún sin fecha, según ha explicado el presidente del Parlamento autonómico, Francisco Vázquez.
Tras la ronda de contactos con los partidos con representación parlamentaria, Vázquez ha anunciado en rueda de prensa que el único propuesto para la investidura ha sido Mañueco, pendiente aún de las negociaciones con Vox para firmar un previsible acuerdo de gobierno que ambos partidos ven cerca pero para el que aún no han puesto fecha de firma.
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