Sánchez se reúne este sábado con el director general de la OMS antes de la llegada del 'MV Hondius'
El presidente del Gobierno se reunirá esta tarde con el director general de la Organización Mundial de la Salud en la Moncloa antes de la llegada del crucero 'MV Hondius' afectado por un brote de hantavirus al puerto de Granadilla
Europa Press
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá esta tarde con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la Moncloa antes de la llegada del crucero 'MV Hondius' afectado por un brote de hantavirus al puerto de Granadilla, situado al sur de la isla de Tenerife.
El encuentro entre el jefe del Ejecutivo y el director de la OMS será en el Complejo de la Moncloa a las 17.00 horas, es decir antes de que Adhanom parta a Tenerife y supervise la llegada del crucero a la isla junto a la ministra de Sanidad y los ministros de Interior y Política Territorial, Mónica García, Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres, respectivamente.
Sin posibilidad de contagio
La delegación saldrá a las 18.00 horas y realizará el seguimiento en directo desde el Puesto de mando habilitado con el objetivo de "garantizar la coordinación entre administraciones", así como el "control sanitario y la aplicación de los protocolos de vigilancia y respuestas previstos", según ha informado el Ministerio de Sanidad.
El Gobierno ha confirmado este miércoles que los 14 españoles a bordo serán trasladados en avión militar para ser examinados en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. La cuarentena por hantavirus de estos pasajeros será de 42 días "en caso de que no presenten ningún tipo de síntomas", según ha confirmado el delegado de Prevención en este centro, José García, que ha indicado que este espacio de tiempo podrá ser recortado si se estima que "no hay posibilidad de contagio".
El buque partió de Cabo Verde el miércoles rumbo a Tenerife con una duración estimada del trayecto de tres días y doce horas, por lo que se prevé que arribe este domingo.
- Encuentran sin vida a Melodi, la mujer de 38 años desaparecida en Trujillo
- El alcalde de Cáceres, entre los cientos de invitados: así fue la gran fiesta de inauguración de Dehesa, el local de Javier Cardenal
- Fotogalería | Más de 150 invitados dan la bienvenida al nuevo local gastronómico con el sello de Javier Cardenal
- La fábrica china de cátodos se prepara para iniciar las obras en Mérida con 800 millones sobre la mesa
- Primavera de 2027: la fecha que da la Junta de Extremadura para conectar Cáceres con Portugal por autovía
- El Complejo Alonso de Monroy en la A-5 en Cáceres: un oasis logístico y gastronómico en Extremadura
- Más de 150 invitados darán la bienvenida al nuevo local gastronómico de la calle Amberes de Cáceres con el sello de Javier Cardenal
- El bar de Joselito de Cáceres que necesita camarero